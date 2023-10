SoFi Dividend ETF (WKLY): non acquistare questo fondo a pagamento settimanale

Gli investitori che investono in reddito stanno nuotando nel rendimento, aiutati dalle azioni della Federal Reserve. I rendimenti obbligazionari a breve termine sono saliti a oltre il 5%, il livello più alto degli ultimi decenni. Lo stesso vale per i fondi del mercato monetario e i certificati per i depositi.

Allo stesso tempo, aziende come JPMorgan e YieldMax hanno creato ETF con call coperte che hanno rendimenti superiori al 10%. I più popolari di questi ETF sono quelli del calibro diJPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI), JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) e YieldMax TSLA Option Income ETF (TSLY).

Oltre agli elevati rendimenti da dividendi, gli investitori adorano le loro distribuzioni mensili. Ora, SoFi ha lanciato un altro ETF che cerca di pagare gli investitori ogni settimana. Il fondo SoFi Weekly Dividend ETF (WKLY) replica l’indice SoFi Sustainable Dividend.

Investe in centinaia di società globali che hanno una buona esperienza nel pagare e aumentare i propri dividendi. Le sue principali aziende sono aziende come Exxon Mobil, JP Morgan, Johnson & Johnson, P&G e Broadcom. Ha oltre 10 milioni di dollari in asset e un rapporto spese nette dello 0,49%.

Tuttavia, anche se la politica dei dividendi settimanali sembra buona, credo che gli investitori che investono in reddito dovrebbero evitarla. Innanzitutto, si tratta di un fondo estremamente piccolo con un patrimonio di soli 10,2 milioni di dollari. Di conseguenza, si tratta di un fondo altamente illiquido, con un volume giornaliero inferiore a 2.500 azioni. È sempre consigliabile investire in fondi più liquidi.

In secondo luogo, sul mercato esistono alternative migliori. WKLY ha un rendimento da dividendi del 3,24%. Al contrario, gli ET con call coperte come JEPI e JEPQ rendono oltre il 10%. Se il tuo obiettivo è ottenere rendimenti regolari, queste sono alternative migliori.

In terzo luogo, WKLY ETF ha poco da sapere sulla crescita dei dividendi poiché ha pagato un dividendo settimanale di $ 0,02 per azione sin dal suo lancio. Come investitore focalizzato sui dividendi, è sempre importante cercare la crescita. Alcune delle migliori alternative sono MOAT e COWZ, di cui ho scritto qui .

Infine, credo che non vi sia alcun motivo valido per investire in un ETF che paga dividendi settimanalmente. Dovresti invece concentrarti su fondi che hanno una lunga esperienza nel generare entrate regolari per un periodo prolungato.