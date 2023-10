Canon: questa società Nikkei 225 mira a diventare la prossima ASML

Le azioni giapponesi hanno registrato buoni risultati quest’anno poiché gli investitori locali e stranieri, tra cui Warren Buffett, si sono spostati sul mercato azionario. Quest’anno gli indici Nikkei 22 5 e Topix sono balzati ai massimi pluridecennali.

L’attenzione si sposta su Canon

Mentre la maggior parte delle società dell’indice Nikkei 225 ha registrato buoni risultati quest’anno, gli investitori si stanno ora concentrando su Canon. Canon è un’azienda nota per le sue fotocamere, stampanti e soluzioni di imaging medicale.

Il prezzo delle azioni Canon è aumentato quest’anno poiché mira a rivoluzionare uno dei più grandi settori tecnologici. Il titolo è salito al massimo da inizio anno di ¥ 3.860 nel giugno di quest’anno, circa il 42% in più rispetto ai minimi di gennaio.

Il motivo principale dell’impennata è che l’azienda sta entrando in un nuovo spazio che ora è dominato da ASML, il colosso tecnologico. ASML è l’unica azienda al mondo che costruisce prodotti di litografia per aziende di semiconduttori.

Il suo prodotto principale è una macchina pesante delle dimensioni di un autobus che costa più di 200 milioni di dollari. Viene acquistato da aziende favolose come Taiwan Semiconductors e GlobalFoundries. A causa della sua complessità, nessun’altra azienda è riuscita a sostituirlo nel settore.

È qui che entra in gioco Canon. L’azienda ha recentemente presentato una nuova struttura aziendale orientata al settore incentrata sul settore. Ora ha presentato FPA-1200NZ2C in grado di produrre semiconduttori sottili fino a 2 nanometri. Il recente A17 Pro di Apple è un chip da 3 nanometri.

Canon sta entrando in un business che sta registrando una forte crescita mentre i paesi si affrettano a diventare indipendenti dai semiconduttori. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno presentato programmi di incentivi multimiliardari per attirare le aziende.

Aziende come Intel, TSMC e GlobalFoundries stanno ora investendo miliardi per aumentare la propria capacità in altri paesi come gli Stati Uniti e la Germania. La Cina sta anche lavorando per rafforzare le proprie capacità man mano che aumentano i suoi legami con i paesi occidentali.

Preoccupazione per Canon

L’ingresso di Canon nel settore è una buona notizia per le aziende di fonderia. Innanzitutto, dà loro la possibilità di negoziare con ASML, che ha il monopolio nel settore. Non è ancora chiaro quanto costerà il prodotto Canon.

Tuttavia, ci sono alcune preoccupazioni per Canon poiché cerca di coesistere, non di detronizzare, ASML. Per investimenti così ingenti, le fonderie continueranno probabilmente a preferire i prodotti ASML che conoscono e amano.

L’altra preoccupazione è che l’industria dei semiconduttori possa attraversare un ciclo di boom e esplosione. Come ho scritto di recente in questo articolo , gli investimenti in corso potrebbero saturare il mercato nei prossimi anni con l’aumento dell’offerta.

Ci sono segnali che ciò sta accadendo. Ad esempio, ci sono voci secondo cui ASML taglierà la produzione a causa del rallentamento della domanda per il suo prodotto di litografia EUV estrema. Ciò spiega perché il prezzo delle azioni Canon è sceso del 5,5% rispetto al suo punto più alto quest’anno.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.