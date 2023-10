Ecco perché gli afflussi di iShares TIPS Bond ETF (TIP) sono in aumento

L’ETF iShares TIPS Bond (TIP) ha registrato una ripresa negli ultimi giorni in seguito all’aumento delle preoccupazioni sull’inflazione statunitense. Dopo essere sceso a 101,67 dollari (minimo marzo 2020) la scorsa settimana, è rimbalzato di quasi il 2%. Rimane il 5% al di sotto del massimo da inizio anno.

Il rimbalzo di TIP è avvenuto quando l’ETF ha registrato afflussi questo mese. I dati di ETF.com mostrano che gli afflussi al fondo sono aumentati di oltre 300 milioni di dollari questo mese, portando il patrimonio totale a oltre 20,8 miliardi di dollari.

TIP ha registrato deflussi in agosto e settembre. In totale, quest’anno ha perso oltre 1,6 miliardi di dollari poiché l’inflazione è scesa al 3,6%.

L’attuale ripresa degli afflussi si è verificata dopo i dati sull’inflazione statunitense della scorsa settimana . Secondo il Bureau of Labor Statistics (BLS), l’inflazione complessiva e core è scesa al 3,6% e al 4,6% su base annua. I due, tuttavia, sono aumentati su base mensile con l’impennata del prezzo della benzina.

Nel frattempo, le aspettative di inflazione in America sono aumentate a settembre poiché i consumatori rimangono preoccupati per i prezzi dell’energia. Inoltre, alcuni aspetti chiave del rapporto CPI, come quello immobiliare, sono stati piuttosto caldi negli ultimi mesi.

Mentre i prezzi della benzina sono leggermente diminuiti di recente, la situazione è in corso anche per Israele e Hamas la guerra potrebbe portare a un aumento dei prezzi del petrolio. Questi timori saranno ancor più accentuati se la guerra si espanderà, attirando paesi come l’Iran.

L’iShares TIPS Bond ETF (TIP) è un fondo creato per replicare i TIP, ovvero titoli di Stato il cui valore aumenta con l’inflazione. L’ETF TIP è crollato negli ultimi mesi poiché l’inflazione è scesa dal picco pandemico fino a quasi il 10%.

Il prossimo catalizzatore chiave per l’ETF TIP sarà la guerra in corso in Israele e il suo impatto sul settore energetico. Reagirà anche ai prezzi del petrolio greggio, che sono aumentati negli ultimi mesi. Il Brent è salito a 90,9 dollari mentre il West Texas Intermediate (WTI) è balzato a 86,5 dollari.

