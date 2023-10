PEPE guida la ripresa dei meme mentre Shiba Memu raccoglie 4,1 milioni di dollari a poche ore dalla fine della prevendita

Quando il prezzo del Bitcoin ha superato il livello di 30.000 dollari, è tornato l’ottimismo verso le criptovalute. Sebbene i guadagni siano diffusi in tutto il settore, le cripto meme sono state le maggiori beneficiarie. Shiba Memu, un meme token di prossima uscita, ha attirato gli investitori prima del suo debutto. Con oltre 4,1 milioni di dollari raccolti, Shiba Memu è senza dubbio una delle migliori prevendite del 2023. Gli investitori ora hanno ore per acquistare il token prima della chiusura della prevendita.

Il miglioramento del sentiment dei meme genera guadagni in tutto il settore

A guidare la rinascita dei meme è PEPE, un cripto token che quest’anno ha registrato guadagni di oltre il 10.000% dopo il lancio. Con un aumento del 57% nell’ultima settimana, PEPE è il principale guadagno tra le prime 100 criptovalute.

Dogecoin, il principale meme token per capitalizzazione di mercato, ha registrato guadagni di oltre l’8%. Shiba Inu è in crescita a doppia cifra. Floki Inu, un’altra criptovaluta meme, è cresciuta del 41% nell’ultima settimana.

Si prevede che i guadagni dei token meme continueranno, secondo i parametri di mercato. Il Fear and Greed Index, che valuta il sentiment del mercato, è attualmente a 68, una zona di “avidità”. Ciò dimostra che l’appetito per i token meme è forte e potrebbe continuare ad aumentare i prezzi dei token.

Il ritorno di un sentiment positivo è un vantaggio per il lancio di progetti meme come Shiba Memu. Il sentiment alimenta le speculazioni su Shiba Memu e potrebbe fornire la spinta iniziale dopo la quotazione.

Parliamo di Shiba Memu

Shiba Memu è un ambizioso progetto di cripto meme che mira a fondere blockchain e intelligenza artificiale. L’aspetto dell’intelligenza artificiale è stato interessante poiché si prevede che la tecnologia renderà Shiba Memu sostenibile. L’attenzione alla sostenibilità è un elemento cruciale di differenziazione per Shiba Memu dai suoi concorrenti a bassa utilità.

Il progetto utilizza l’intelligenza artificiale per auto-commercializzarsi su piattaforme online. Shiba Memu può scrivere il proprio testo PR e lanciare strategie di marketing basate sul sentiment esistente. Inoltre, il progetto impara continuamente, sfruttando le ultime novità nel marketing creativo per guadagnare terreno.

L’intelligenza artificiale è anche uno strumento sociale per Shiba Memu e la sua community. Il progetto presenta una dashboard AI con cui gli utenti possono interagire con l’intelligenza artificiale. Possono porre domande all’IA e ottenere feedback e aggiornamenti in tempo reale sulle attività di marketing. L’elevato coinvolgimento crea una community fedele intorno a Shiba Memu e aiuta la sua scoperta dei prezzi.

La prevendita di Shiba Memu e previsione del prezzo

Shiba Memu ha avuto una prevendita davvero unica e di successo. Con un prezzo iniziale di 0,011125$, Shiba Memu ora ha un valore di 0,037450$. I persistenti aumenti dei prezzi sono dovuti alla tokenomics del progetto. La tokenomics consente a SHMU di aumentare ogni giorno alle 18:00 GMT. Gli investitori che hanno comprato il token in anticipo riceveranno token di valore più elevato.

Gli aumenti di prezzo di Shiba Memu conferiscono al token un’atmosfera da meme. Com’era prevedibile, gli investitori si aspettano che Shiba Memu aumenti fino a 10 volte una volta quotato in borsa. La quotazione inizierà nel quarto trimestre del 2023, il che significa che Shiba Memu potrebbe chiudere l’anno con un valore superiore a 0,3 dollari.

Sebbene la previsione sia speculativa, è realistica in base alla domanda che Shiba Memu ha attirato. Anche colleghi meme come PEPE hanno raggiunto un traguardo simile, rendendo lo scenario realizzabile. In futuro, i guadagni di SHMU potrebbero essere più di 10 volte poiché sblocca valore attraverso altre funzionalità come lo staking.

Dovresti comprare Shiba Memu oggi?

Shiba Memu è al suo ultimo giorno di prevendita. Dopodiché il token verrà quotato sugli exchange. I trend negli anni precedenti mostrano che i token sbloccano la domanda e sperimentano un’elevata speculazione immediatamente dopo la quotazione.

Gli investitori che cercano di trarre vantaggio dal movimento iniziale del prezzo di Shiba Memu possono comprare il token ora. Ciò consentirà loro di trarre vantaggio dalle speculazioni di mercato e ottenere i massimi guadagni al debutto di SHMU.