La bolla dell’energia eolica sta scoppiando mentre il prezzo delle azioni Orsted crolla

Il settore dell’energia eolica sta attraversando un periodo difficile poiché i tassi di interesse aumentano, aumentando i costi di costruzione e manutenzione. Mercoledì il prezzo delle azioni Orsted è crollato di oltre il 20%, una settimana dopo il crollo delle azioni Siemens Energy di oltre il 30%. Il titolo è crollato di oltre il 60% rispetto al suo punto più alto quest’anno.

Guai all’energia eolica

Vi sono crescenti rischi che le industrie eolica e solare stiano crollando. A settembre, il Regno Unito ha registrato quello che il Guardian ha definito il “più grande disastro energetico pulito” degli ultimi anni. L’asta del paese per i prossimi progetti eolici non ha visto offerte poiché le aziende hanno messo in guardia sull’aumento dei costi.

Nel frattempo, negli Stati Uniti, diversi governatori hanno inviato una lettera a Biden, chiedendo al governo federale di sostenere l’industria eolica. I governatori hanno citato l’impennata dei costi nel settore e le interruzioni della catena di approvvigionamento.

E la settimana scorsa, il prezzo delle azioni Siemens Energy è crollato dopo che la società si è rivolta al governo per ottenere garanzie di finanziamento. L’azienda vuole oltre 16 miliardi di dollari in garanzie statali mentre la sua attività rallenta. E in Cina, Xinjiang Goldwind ha avvertito che i suoi profitti sono crollati del 98%.

E ora Orsted, azienda leader nel settore dell’energia eolica, lancia un allarme sulla propria attività. La società ha dichiarato che avrebbe contabilizzato una svalutazione di 4 miliardi di dollari su progetti negli Stati Uniti.

Pertanto, vi sono crescenti rischi che l’attività dell’azienda continui ad avere difficoltà, salvo eventuali investimenti importanti da parte del governo. In un rapporto, l’azienda ha affermato che il suo EBITDA per i primi nove mesi dell’anno è stato di 15,4 miliardi di DKK, un piccolo aumento rispetto allo stesso periodo del 2022.

La perdita totale della società è stata di 19,9 miliardi di corone danesi, mentre il rendimento del capitale investito (ROCE) è crollato al -14%. L’amministratore delegato ha detto:

“Pertanto, nell’ambito della nostra continua revisione del nostro portafoglio eolico offshore negli Stati Uniti, abbiamo deciso di cessare lo sviluppo di Ocean Wind 1 e Ocean Wind 2. Allo stesso tempo, abbiamo preso la decisione finale di investimento sulla Rivoluzione da 704 MW Progetto eolico”.

Previsioni per la quotazione delle azioni Orsted

Grafico Orsted di TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni Orsted è crollato pesantemente negli ultimi mesi. Precisamente, le azioni sono scese di quasi l’80% dal punto più alto mai registrato. E la situazione sta peggiorando poiché il titolo è sulla buona strada per i maggiori cali settimanali da agosto.

Le azioni Orsted sono rimaste al di sotto di tutte le medie mobili e dell’importante livello di supporto di 540,8 DKK, il livello più basso di maggio. Pertanto, anche se il titolo è chiaramente ipervenduto, è probabile che il trend al ribasso continui a scendere. Se ciò accade, il prossimo livello importante da tenere d’occhio sarà quello di 200 DKK.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.