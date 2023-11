USD/RUB: il rublo torna alla ribalta mentre l’economia russa è in forte espansione

Il tasso di cambio USD/RUB si sta avvicinando a un livello psicologico chiave mentre continua il ritorno del rublo russo e l’indice del dollaro USA (DXY) indietreggia. Lunedì la coppia è scesa al minimo di 92,50 e si aggira vicino al livello più basso dal 17 agosto di quest’anno. Quest’anno è scivolato di quasi il 10% rispetto al punto più alto.

La Russia sembra vincere

La guerra in Ucraina continua e i due paesi perdono migliaia di soldati. Anche se la guerra è lungi dall’essere finita, ci sono segnali che la Russia sta vincendo. Innanzitutto, la Russia occupa ancora oltre un quinto dell’Ucraina e la sua economia regge bene nonostante le sanzioni occidentali. La controffensiva dell’Ucraina è in fase di stallo.

Inoltre, ci sono segnali che i paesi occidentali stanno perdendo slancio nel finanziare la guerra, la cui conclusione potrebbe richiedere anni. Negli Stati Uniti, un numero considerevole di repubblicani ha rifiutato le richieste di finanziare l’Ucraina.

Ancora più importante, la Russia sta beneficiando degli elevati prezzi del petrolio greggio. Il Brent si attesta a 85 dollari mentre il West Texas Intermediate (WTI) si attesta a 80 dollari. La Russia è riuscita ad aggirare le politiche di controllo dei prezzi dei paesi occidentali.

È in grado di raggiungere questo obiettivo utilizzando vecchie petroliere che non vengono tracciate dai paesi occidentali. Allo stesso tempo, la Russia è stata in grado di spostare le sue vendite di petrolio e gas dai paesi occidentali a paesi come India e Russia.

Di conseguenza, gli analisti ora credono che la Russia raggiungerà il suo obiettivo di deficit di bilancio del 2%. Alcuni mesi fa, alcuni paesi occidentali prevedevano che il loro deficit fosse compreso tra il 5% e il 6%. Le entrate petrolifere della Russia sono più che raddoppiate in ottobre rispetto al mese precedente.

Anche il rublo russo sta andando bene poiché gli investitori reagiscono ai controlli valutari in corso dalle autorità russe. Questi controlli implicano che le società occidentali che escono dalla Russia sono limitate su come incassare. Possono vendere le loro attività in rubli o in valute estere. Quest’ultima opzione è più lunga e abbastanza inefficiente.

Inoltre, l’economia russa sta andando bene, con il tasso di disoccupazione al 3% e l’ indice MOEX è stato uno dei migliori artisti quest’anno.

Anche il rublo russo si è apprezzato in quanto l’indice del dollaro statunitense (DXY) si è ritirato in seguito alla decisione della Fed della scorsa settimana e ai dati sui salari non agricoli (NFP).

Analisi tecnica USD/RUB

Il grafico giornaliero mostra che il tasso di cambio da USD a RUB si è spostato al ribasso negli ultimi giorni. È sceso al di sotto del lato inferiore del canale ascendente, mostrato in rosso. Le medie mobili a 25 e 50 giorni hanno formato un pattern incrociato ribassista.

Allo stesso tempo, il Relative Strength Index (RSI) e l’oscillatore stocastico hanno puntato verso il basso. Questo è un segno che il rublo russo sta guadagnando slancio. Pertanto, le prospettive per la coppia sono ribassiste, con il prossimo punto da tenere d’occhio che è il punto psicologico a 90.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.