Il prezzo delle azioni di Tilray Brands (TLRY) potrebbe presto crollare del 17%.

Il prezzo delle azioni di Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) è stato in caduta libera quest’anno a causa delle preoccupazioni per l’industria della cannabis. Martedì le azioni sono crollate al minimo di 1,83 dollari, in calo di oltre il 46% rispetto al punto più alto di settembre. Anche altre aziende come Curaleaf, Aurora Cannabis, Canopy Growth e Truelive Cannabis sono crollate.

I problemi della cannabis continuano

Tilray Brands è una delle più grandi aziende nel settore della cannabis. Nel corso degli anni l’azienda è cresciuta sia organicamente che inorganicamente. Ha acquisito aziende come HEXO, Redhook, Aphria e Natura Naturals. Più recentemente, ha ampliato la propria attività acquisendo otto marchi di birra da AB InBev.

Tilray Brands e altre aziende produttrici di cannabis hanno avuto difficoltà negli ultimi anni. Per prima cosa, hanno dovuto affrontare numerosi ostacoli negli Stati Uniti, dove i politici hanno faticato ad andare avanti con una regolamentazione completa sulla cannabis. Anche le aziende produttrici di cannabis hanno dovuto affrontare una concorrenza significativa negli ultimi anni.

L’attività dell’azienda non sta crescendo così velocemente come alcuni anni fa. Le sue entrate nel trimestre più recente sono state pari a 177 milioni di dollari, con un aumento del 15% rispetto allo stesso trimestre del 2022. Le entrate canadesi legate alla cannabis sono aumentate del 16% mentre le entrate internazionali sono aumentate di oltre il 37%.

Anche Tilray Brands ha fatto molti progressi negli ultimi mesi. Quest’anno ha ridotto il suo debito totale di 177 milioni di dollari. Inoltre, le sue sinergie nell’accordo HEXO sono aumentate a 27 milioni di dollari negli ultimi mesi.

Inoltre, l’azienda ha fatto molti progressi nel settore delle bevande. Ha acquisito diverse attività di birra artigianale da AB InBev. Questa diversificazione è importante poiché la protegge dalla difficile industria della cannabis.

I ricavi del settore delle bevande sono aumentati del 17% nell’ultimo trimestre arrivando a 24,2 milioni di dollari. Tilray spera che le sue entrate derivanti dalle attività legate agli alcolici raggiungano i 300 milioni di dollari.

Pertanto, Tilray sembra posizionata meglio rispetto ad altre aziende di cannabis che si concentrano su singoli prodotti.

Previsioni del prezzo delle azioni di Tilray Brands

Grafico TLRY di TradingView

Il prezzo delle azioni TLRY ha registrato una forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi. Ha ridotto la maggior parte dei guadagni realizzati alcuni mesi fa, quando raggiunse il picco di 3,39 dollari. Il titolo è rimasto al di sotto delle medie mobili a 50 e 100 giorni.

L’indicatore TRIX ha puntato verso il basso mentre il Relative Strength Index (RSI) è sceso al di sotto del punto neutrale di 50. Inoltre, è sceso al di sotto dell’importante livello di supporto a 2,17 dollari, il punto più basso del 26 aprile.

Pertanto, le prospettive per il prezzo delle azioni di Tilray Brands sono ribassiste, con il prossimo punto di supporto da tenere d’occhio a $ 1,50. Questo prezzo è in linea con la mia recente previsione Tilray.

Questo prezzo è il punto più basso di quest’anno ed è superiore al 16,90% rispetto al livello attuale. Un calo al di sotto di tale supporto aprirà la possibilità che scenda a $ 1,0.

