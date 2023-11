L’indice Hang Seng ha colpito mentre i rischi per Hong Kong e Cina continuano ad arrivare

Il record di sottoperformance dell’indice Hang Seng è continuato anche questa settimana, poiché sono continuate le preoccupazioni sull’economia cinese. L’indice è sceso per quattro giorni consecutivi e ora si avvicina al livello più basso del 2023. Quest’anno è crollato di oltre il 24% dal punto più alto.

Permangono i rischi cinesi

L’indice Hang Seng è stato uno degli indici globali con la peggiore performance quest’anno. Mentre i suoi omologhi americani come Dow Jones, Nasdaq 100 e S&P 500 sono balzati a doppia cifra, è crollato di oltre il 24% rispetto al massimo da inizio anno.

Questa sottoperformance non è una novità. Dopo aver raggiunto il picco di 31.167 dollari nel febbraio 2021, l’indice è crollato di oltre il 53% fino a un minimo di 14.655 dollari nel dicembre 2022. Questa azione sui prezzi è avvenuta mentre le economie cinese e di Hong Kong attraversavano un periodo di turbolenze.

Ci sono due sfide principali che gli investitori devono affrontare. Innanzitutto, il settore immobiliare in Cina sta crollando. Aziende come Evergrande e Country Garden, che hanno oltre 500 miliardi di dollari di passività combinate, sono in vita.

L’altro grande rischio sono le tensioni in corso tra Stati Uniti e Cina. Queste tensioni hanno portato a una grave sfiducia tra politici, leader aziendali e investitori. Di conseguenza, i dati più recenti mostrano che il totale degli investimenti diretti esteri (IDE) dagli Stati Uniti alla Cina si è quasi prosciugato.

Ci sono altri rischi. Mercoledì, i dati economici provenienti dalla Cina hanno rivelato che l’economia è entrata in deflazione in ottobre poiché l’indice dei prezzi al consumo (CPI) è sceso a ottobre. La deflazione è solitamente un segno che un’economia sta andando bene.

La Federal Reserve è ancora aggressiva

Nel frattempo, la Federal Reserve non ha escluso un ulteriore inasprimento nei prossimi mesi. In una dichiarazione di giovedì, Jerome Powell ha osservato che la banca potrebbe ancora aumentare i tassi se i tassi di interesse rimanessero al di sopra del 2%. Ciò spiega perché venerdì l’indice Hang Seng si è ritirato.

Quest’anno la maggior parte delle società dell’indice Hang Seng hanno registrato un forte crollo. Il prezzo delle azioni di Country Garden è crollato di oltre il 63% quest’anno. Altri top underperformer sono aziende come Li Ning, JD, Zhongsheng Group, Longfor Properties, JD Health e Xinyi Solar, tra gli altri. Tutte queste azioni sono crollate di oltre il 50% quest’anno.

D’altra parte, ci sono alcune delle migliori società nell’indice Hang Seng. NetEase, una delle principali società di gioco, è balzata di oltre il 53% quest’anno. Quest’anno i prezzi delle azioni Xiaomi e Lenovo sono aumentati di oltre il 48% e il 40%. Altre società come PetroChina, SMIC, CNOOK e Byd sono aumentate di oltre il 30% quest’anno.

Guardando al futuro, Hong Kong dovrà affrontare numerose sfide nei prossimi mesi se l’economia cinese continuerà a lottare. Alcuni dei componenti più importanti dell’Hang Seng da tenere d’occhio saranno Alibaba, che è in fase di smantellamento, HSBC e Baidu. Baidu è diventato anche un attore di primo piano nel campo dell’intelligenza artificiale.

Previsioni sull’indice Hang Seng

Grafico HSI di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che l’indice HSI ha avuto una forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi. Lungo il percorso, l’indice ha formato un canale discendente mostrato in rosso. Ora si è spostato al di sotto del punto neutrale di questo canale.

Nel corso del tempo, l’indice Hang Seng è sceso al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni. Il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al di sotto del punto neutrale. Inoltre, l’indice direzionale medio (ADX) è crollato al punto più basso dall’agosto di quest’anno.

Pertanto, le prospettive per l’indice sono ribassiste, con il prossimo supporto chiave da tenere d’occhio a H$16.000. Questo prezzo è di circa il 7,10% rispetto al livello attuale.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.