Le aziende statunitensi potrebbero presto iniziare a utilizzare Bitcoin come “asset di riserva legittima”, afferma Michael Saylor. È il presidente esecutivo di MicroStrategy Inc.

Adottare Bitcoin per migliorare il futuro

Bitcoin ha registrato un rialzo nelle ultime settimane sulla scia dell’ottimismo riguardo al fatto che la Securities & Exchange Commission approverà presto un ETF spot che probabilmente aumenterà l’interesse istituzionale per la più grande criptovaluta del mondo.

Oltre a ciò, il toro delle criptovalute Michael Saylor ha recentemente dichiarato in un’intervista alla CNBC che le nuove regole stabilite dal FASB (Financial Accounting Standards Board) su come le società pubbliche dovrebbero segnalare i propri cripto asset potrebbero accelerare l’adozione di Bitcoin.

Tieni presente che anche Antoni Trenchev, cofondatore di Nexo, si aspetta che BTC raggiunga i 100.000 dollari nel 2024.

Ciò che è particolarmente interessante di Bitcoin è che è un indicatore. In poche parole, quando questa valuta decentralizzata si riprende, tende ad aiutare anche l’intero mercato a muoversi nella stessa direzione.

Quindi, a condizione che i suddetti venti favorevoli catalizzino un continuo slancio al rialzo in Bitcoin, i suoi pari includono progetti emergenti come Meme Moguls.

Meme Mogul – una breve introduzione

Meme Mogul è una piattaforma lanciata di recente che è alimentata dalla sua meme coin nativa: $MGLS. Ma ha molto di più da offrire oltre al brivido tipicamente attribuito allo spazio delle meme coin.

Per cominciare, Meme Mogul è integrato con un ecosistema “play-to-earn” in cui competi con altri mogul e guadagni fantastici premi se li superi in astuzia.

La piattaforma ti consente anche di scambiare asset meme proprio come se scambiassi azioni in borsa. Questo è un altro modo per guadagnare con Meme Moguls.

Se questo tipo di investimento non è proprio quello che fa per te e vuoi guadagnare passivamente invece tramite staking, Meme Moguls sarebbe comunque una scelta adatta. Infine, ci sono le caratteristiche esclusive del metaverso e l’esposizione agli NFT per i possessori di $MGLS che rendono questo progetto ancora più attraente come investimento.

Sei interessato a saperne di più su Meme Moguls e tutto ciò che rappresenta? Visita il suo sito a questo link.

$MGLS deve ancora essere quotato su un exchange di criptovalute

Ricorda che Meme Moguls è una piattaforma decentralizzata. Quindi, tenere la sua meme coin nativa ti dà anche voce in capitolo su come il progetto si sviluppa andando avanti.

Meme Moguls è attualmente nella seconda fase della prevendita e ha già raccolto oltre 0,6 milioni di dollari, il che la dice lunga sul tipo di domanda che ha visto dal suo lancio.

$MGLS attualmente vale solo 0,0023$, ma la domanda di cui sopra suggerisce un significativo rialzo in futuro. Per non parlare del fatto che la meme coin deve ancora essere pubblicata su un exchange di criptovalute che tende a fornire un aumento significativo del prezzo.

Meme Mogul offre attualmente anche un bonus del 30% su tutti i depositi per un periodo limitato. I dettagli sono disponibili sul sito qui.

Meme Mogul ($MGLS) potrebbe trarre vantaggio dagli incentivi legati alle criptovalute

Investire in una meme coin, comprensibilmente, invita un investitore serio a essere riluttante considerando il rischio connesso.

Ma vale la pena ricordare che si tratta di un mercato che non valeva nulla prima della pandemia, ma che aveva già raggiunto una valutazione di circa 20 miliardi di dollari alla fine del 2022. Questo è il tipo di rapida crescita a cui puoi attingere quando investi i tuoi soldi in Meme Mogul.

Come accennato in precedenza, i venti favorevoli che probabilmente aiuteranno il settore delle criptovalute in generale potrebbero anche avvantaggiare $MGLS. Questi venti favorevoli sarebbero il ritorno atteso di una politica monetaria indulgente.

All’inizio di questo mese, i membri del Federal Open Market Committee hanno segnalato tre tagli dei tassi nel prossimo anno dopo che l’indice dei prezzi al consumo (CPI) si è attestato al 3,1% per novembre, il suo valore più basso da marzo 2021.

Per ulteriori informazioni su Meme Mogul ($MGLS) e sulla sua prevendita in corso, clicca qui per visitare il sito web del progetto.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.