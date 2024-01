Azioni PDD: crescita di Temu e lezioni da Wish.com

Il prezzo delle azioni di PDD Holdings (NASDAQ: PDD) è aumentato nel 2023, aiutato dalla crescente popolarità di Temu, la società di e-commerce in rapida crescita. Le azioni sono balzate a 150 dollari, il livello più alto da marzo 2021. Sono aumentate di oltre l’80% nel 2023, battendo i suoi principali rivali come Alibaba, JD.com e persino Amazon.

Il rischio di Wish.com di Temu

Temu è stato il motivo principale per cui il prezzo delle azioni di PDD Holdings è aumentato man mano che la società è diventata più popolare. I dati di SimilarWeb mostrano che è diventata l’app di e-commerce più scaricata in tutto il mondo. Ha avuto oltre 100 milioni di download nel Google Play Store e altri milioni in iOS.

Questa crescita è avvenuta quando l’azienda ha aumentato le spese di marketing e la sua piattaforma è diventata virale grazie ai suoi prodotti economici. I risultati più recenti mostrano che la società ha speso oltre 2,9 miliardi di dollari in vendite e marketing nel terzo trimestre. Ha speso miliardi in più nel 2023.

La crescita esplosiva di Temu è una buona cosa per PDD poiché espande la propria attività lontano dal mercato cinese. Tuttavia, ciò comporta anche rischi sostanziali, che l’azienda dovrà affrontare a lungo termine.

In questo caso, PDD Holdings e i suoi investitori devono imparare qualcosa da Wish.com, che ha visto anch’esso una crescita esplosiva qualche tempo fa. Temu e Wish.com sono società simili in quanto si concentrano sulla vendita di articoli a basso prezzo e sulla spedizione in tutto il mondo.

Le due aziende sono in grado di farlo acquistando i loro prodotti in paesi asiatici come la Cina. Inoltre acquistano i loro prodotti direttamente dai produttori, eliminando il ricarico che subiscono altre aziende.

Desideri sfide in termini di entrate e profitti

Osservando la storia di Wish.com, vediamo che è difficile realizzare un profitto in questo settore. Secondo SeekingAlpha, le entrate annuali di Wish.com hanno raggiunto il picco di oltre 2,5 miliardi di dollari nel 2020 con l’aumento della domanda di soluzioni di e-commerce.

Da allora l’azienda è in declino. Le sue entrate nel 2021 sono scese a 2,08 miliardi di dollari, seguite da 571 milioni di dollari nel 2022. Le entrate dell’azienda negli ultimi dodici mesi sono state pari a 357 milioni di dollari.

Allo stesso tempo, Wish ha continuato ad accumulare perdite. La sua perdita netta è passata da 208 milioni di dollari nel 2018 a 359 milioni di dollari negli ultimi quattro trimestri. Ha anche visto crollare il numero di utenti attivi in questo periodo. I suoi risultati più recenti hanno mostrato che aveva 11 milioni di utenti attivi mensili negli ultimi 12 mesi. I suoi utenti mensili ammontavano a circa 9 milioni nel terzo trimestre.

Al contrario, la società aveva rispettivamente 60 milioni e 46 milioni di utenti attivi nello stesso trimestre del 2021. Tutto ciò spiega perché il prezzo delle azioni WISH.com è crollato di oltre il 60% negli ultimi 12 mesi.

Rischi per le azioni PDD

Pertanto, l’utilizzo dell’esempio di Wish.com spiega perché Temu e PDD si trovano ad affrontare diversi rischi sostanziali. La sfida è che deve spendere più soldi in marketing nel tentativo di aumentare la propria quota di mercato. Deve inoltre garantire che le sue vendite siano redditizie.

Fortunatamente per il PDD, ha un bilancio sano che può aiutarlo a sostenere Temu per lungo tempo. Si è concluso lo scorso trimestre con oltre 27 miliardi di dollari in liquidità e investimenti a breve termine. È quasi esente da debiti poiché il debito totale a lungo termine ammonta a soli 222 milioni di dollari.

Nel breve termine, il prezzo delle azioni PDD continuerà probabilmente a salire poiché gli investitori mirano al livello massimo storico di 212 dollari, che è circa il 43% sopra il livello attuale.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.