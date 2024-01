Dimentica l’indice S&P 500 (SPX), il FTSE MIB italiano sta oscillando

Le azioni globali hanno registrato una forte performance nel 2023 grazie alle speranze delle banche centrali e al ritorno della crescita degli utili. Le azioni americane sono state tra le migliori performance, con l’indice Nasdaq 100 ad alto contenuto tecnologico che è salito di oltre il 50%. L’indice S&P 500 (SPX) è cresciuto di oltre il 25%.

L’indice FTSE MIB, che replica le più grandi aziende italiane, ha avuto una performance più forte negli ultimi 12 mesi. In questo periodo è cresciuto di oltre il 26%, mentre l’indice S&P 500 è cresciuto di meno del 24%. È anche al livello più alto mai registrato.

Indice FTSE MIB rispetto all’indice S&P 500

Ancora più importante, l’impennata dell’indice FTSE MIB è stata su vasta scala rispetto all’S&P 500. Negli Stati Uniti, l’impennata dell’indice SPX è stata principalmente dovuta ai cosiddetti Magnificent 7, che comprende aziende come Nvidia, Tesla, Microsoft e Meta. Piattaforme. L’S&P 493, comunemente noto come Mediocre 493, è cresciuto di meno del 10%.

Performance dell’indice S&P 7 vs S&P 493

L’indice FTSE MIB, d’altro canto, era più ampio poiché la maggior parte dei titoli erano in verde. Delle 40 società che compongono l’indice, solo 9 società erano in rosso. Il prezzo delle azioni Leonardo è più che raddoppiato con l’aumento della domanda per le sue soluzioni.

Tanto per cominciare, Leonardo è uno dei maggiori appaltatori del settore aerospaziale e della difesa in Italia e la 17a azienda più grande del Paese. Come altre aziende del settore come BAE Systems , ha beneficiato dei crescenti rischi geopolitici.

Gli altri top performer nell’indice FTSE MIB sono stati Unicredit , Bper Banca, BCA MPS, A2A, Banco Bpm, Ferrari e Stellantis. Tutte queste società sono aumentate di oltre il 40% negli ultimi 12 mesi. Comescrivevo tempo fa, Unicredit è diventata la banca europea più performante.

I principali ritardatari dell’indice FTSE MIB sono invece Diasorin, FinecoBank, Nexi, Italgas e Interpump. Diasorin è una delle più grandi aziende biotecnologiche italiane che ha fatto bene durante la pandemia di Covid-19.

I titoli italiani hanno registrato un forte rialzo, aiutati dalla relativa stabilità durante il governo di Giorgia Meloni. Mentre le azioni sono crollate in agosto dopo che il governo ha introdotto una tassa sulle banche, sono rimbalzate dopo aver introdotto un’alternativa. Il governo sta ora valutando un nuovo disegno di legge noto come DDL Capitali, che dovrebbe rilanciare il mercato locale.

Anche l’indice si è comportato bene poiché gli investitori continuano a sperare che la Banca Centrale Europea (BCE) inizi presto a tagliare i tassi di interesse. Ancora più importante, l’indice è molto più economico dell’indice S&P 500. Ha un multiplo PE inferiore a 9 rispetto ai 25 dell’S&P 500.

