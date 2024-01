Ecco perché le azioni MARA, BETS, RIOT e HUT stanno crollando

I titoli minerari di Bitcoin sono in caduta libera. Il prezzo dello stick Marathon Digital (MARA) è sulla buona strada per il terzo calo settimanale consecutivo anche dopo che la SEC ha approvato un ETF spot su Bitcoin. È sceso a 20 dollari, molto al di sotto del massimo da inizio anno di 31,26 dollari.

Allo stesso modo, le azioni di Riot Platforms (RIOT) sono crollate a 12,2 dollari mentre Argo Blockchain è crollata a 2 dollari a New York. Anche altre società minerarie di Bitcoin come Bit Brother, Hut 8 Mining e Bitfarms hanno continuato a crollare.

Questa svendita è dovuta alla performance di Bitcoin. Dopo essere salito a oltre 49.000 dollari giovedì, ora è tornato a 44.000 dollari, cancellando miliardi di capitalizzazione di mercato. C’è anche il rischio che queste vendite si intensifichino nei prossimi giorni.

Il Bitcoin è crollato dopo l’approvazione dell’ETF a causa di una situazione nota come compra la voce, vendi la notizia. Questa è una situazione in cui un asset finanziario registra un rally prima di un evento importante e poi si ritira quando l’evento si verifica.

Bitcoin ha registrato una forte tendenza al rialzo dopo che Blackrock ha presentato istanza di approvazione per l’ETF spot. Questa dichiarazione è stata seguita da quella di società come Franklin Templeton, Invesco, Fidelity e Ark Invest. A causa della natura di queste società, gli investitori credevano che la SEC non avrebbe avuto altra scelta che quotarle.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Un altro esempio recente di acquisto di voci e vendita di notizie si è verificato nel luglio dello scorso anno, quando la SEC ha perso la causa contro Ripple. Il prezzo XRP è inizialmente salito e poi è crollato. Da allora non si è più ripreso.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Bitcoin ha una stretta correlazione con titoli minerari come Riot Platforms e Marathon Digital. Quando scende, cadono ulteriormente e viceversa.

L’altro motivo per cui MARA, RIOT, HUT e BETS stanno crollando è che le speranze di un taglio della Federal Reserve nel breve termine sono svanite. Questo dopo che gli Stati Uniti hanno pubblicato forti dati sui libri paga non agricoli (NFP) dati della scorsa settimana e inflazione elevata cifre di questa settimana. Pertanto, è probabile che il primo taglio dei tassi avvenga a giugno anziché a marzo.

Ciò spiega anche il crollo delle azioni americane. Venerdì l’indice Dow Jones è sceso di oltre 180 punti, mentre l’indice S&P 500 ha perso oltre 35 punti.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.