USD/CNY: prospettive del Renminbi mentre il surplus commerciale cinese aumenta

Venerdì il tasso di cambio USD/CNY si è mosso lateralmente mentre i trader valutavano l’ultima inflazione al consumo negli Stati Uniti dati. Ha inoltre reagito all’inflazione cinese e ai dati commerciali di dicembre. La coppia veniva scambiata a 7,1632, pochi punti sotto il massimo da inizio anno di 7,18.

Inflazione cinese e dati sul commercio

La notizia più importante della settimana sul forex è stata pubblicata giovedì, quando gli Stati Uniti hanno pubblicato forti dati sull’inflazione. Secondo il Bureau of Labor Statistics (BLS), l’indice principale dei prezzi al consumo (CPI) è balzato dal 3,1% di novembre al 3,4% di dicembre. L’inflazione core è leggermente scesa al 3,9%.

Questi numeri, insieme agli ottimi dati relativi alle buste paga non agricole della scorsa settimana, complicheranno probabilmente le prossime azioni della Federal Reserve. Nella sua ultima riunione di politica monetaria, la Fed ha indicato tre tagli dei tassi quest’anno, con la maggior parte degli analisti che si aspettano che inizieranno a marzo.

Pertanto, questi rapporti significano che la Fed non ha motivo di iniziare presto a tagliare i tassi. Inoltre, l’economia sta andando bene e l’inflazione rimane elevata. Questa tendenza potrebbe continuare se la crisi in corso in Medio Oriente si intensificasse.

Le altre importanti notizie sull’USD/CNY sono arrivate dalla Cina. In un rapporto, il governo ha affermato che l’inflazione complessiva è scesa dello 0,3% su base annua a dicembre, dopo essere scesa dello 0,5% nel mese precedente. L’inflazione è aumentata leggermente dello 0,1% su base mensile, il che significa che il paese si sta allontanando dalla deflazione.

Nel frattempo, il surplus commerciale della Cina si è ampliato a dicembre con la ripresa delle esportazioni. Le esportazioni sono cresciute del 2,3% a dicembre mentre le importazioni sono aumentate dello 0,2%. Le sue esportazioni sono state superiori alla stima mediana dell’1,7%, mentre il surplus commerciale si è ampliato superando i 75,34 miliardi di dollari.

L’economia cinese sta inviando segnali contrastanti. Innanzitutto, il prezzo del minerale di ferro ha continuato a scendere, indicando una domanda debole da parte del paese. Allo stesso tempo, ci sono segnali che il settore industriale e quello della vendita al dettaglio stanno registrando recentemente modesti miglioramenti.

Analisi tecnica USD/CNY

Grafico USD/CNY di TradingView

Passando al grafico giornaliero, vediamo che il tasso di cambio da USD a CNY si è mosso lateralmente negli ultimi giorni. In questo periodo, la coppia è rimasta leggermente al di sotto della media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni. Si è spostato leggermente al di sopra del livello di supporto chiave a 7,12, l’oscillazione più bassa di luglio.

Pertanto, le prospettive per la coppia sono neutrali con un orientamento ribassista, con il prossimo punto da tenere d’occhio a 7,12. Questo ritiro probabilmente avverrà poiché gli investitori si concentreranno sull’economia cinese e valuteranno le prossime azioni della Fed.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.