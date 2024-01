Tre titoli di utilities europei da possedere secondo Goldman Sachs

I nomi europei nel settore dei servizi di pubblica utilità sono stati un’enorme delusione per gli investitori negli ultimi anni, ma un analista di Goldman Sachs è convinto che il settore sia maturo per una ripresa significativa nel 2024.

La situazione rialzista per il settore dei servizi di pubblica utilità in Europa

I servizi di pubblica utilità hanno sottoperformato il mercato europeo più ampio di quasi il 20% a causa del forte aumento dei tassi di interesse.

Ma Alberto Gandolfi ora si aspetta che il settore vada bene poiché l’inflazione nella regione è diminuita significativamente rispetto al suo picco.

Riteniamo che il miglioramento delle prospettive sull’inflazione e sui tassi di interesse favorirà probabilmente gli asset ad alta intensità di capitale/lunga durata, come le energie rinnovabili e le reti elettriche.

Lunedì Robert Holzmann, governatore della banca centrale austriaca, ha tuttavia affermato che la Banca centrale europea potrebbe decidere di non tagliare i tassi nel 2024 (leggi di più).

Gandolfi è ottimista su RWE, Enel e Solaria

Tra i nomi su cui l’analista di Goldman Sachs è ottimista figura in particolare RWE AG (ETR: RWE), il terzo nome più grande nel settore delle energie rinnovabili in Europa.

Alberto Gandolfi ha un obiettivo di prezzo di 53,5 euro (58,80 dollari) sulle azioni della multinazionale con sede a Essen, in Germania, che suggerisce un rialzo di oltre il 35% da qui.

È ottimista su RWE anche se ha registrato ricavi per 6,07 miliardi di euro nel terzo trimestre finanziario di novembre, in calo di un allarmante 44% rispetto a un anno fa.

Altri nomi che Goldman Sachs consiglia di possedere nel settore delle utilities europee includono l’italiana Enel (ETR: ENL) e la spagnola Solaria. Gandolfi prevede un rialzo di oltre il 30% anche per le azioni di queste società.

