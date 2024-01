Il prezzo delle azioni Unicredit è in stallo mentre si è formato un modello preoccupante

Negli ultimi mesi il prezzo delle azioni Unicredit (UCG) èandato a tutto gas. Il titolo è cresciuto di oltre l’85% negli ultimi 12 mesi, battendo l’indice Invesco Bank (KBW), molto seguito, che è sceso del 5% nello stesso periodo. Ha fatto meglio di altri gruppi bancari globali come JPMorgan, Barclays e Goldman Sachs.

Forte crescita ed esecuzione

L’impennata del titolo Unicredit ha coinciso con la forte performance dei titoli italiani. L’ indice FTSE MIB , che replica le più grandi aziende italiane, ha raggiunto un livello record. A differenza dell’indice S&P 500, che è stato spinto dai Magnifici 7, la maggior parte delle società dell’indice blue-chip italiano sono state in verde.

Unicredit ha fatto bene, aiutato dalla forte esecuzione del management negli ultimi anni. Ciò è stato dimostrato dagli ottimi risultati finanziari dell’azienda. Il suo utile netto è balzato a 2,3 miliardi di euro mentre il suo EPS è aumentato del 54% su base annua.

Ha ottenuto tutto questo mantenendo forti controlli di capitale, come evidenziato dal suo elevato rapporto CET1 del 17,2%. Al contrario, aziende come JPMorgan e Bank of America hanno un rapporto CET1 inferiore a 14. In particolare, Unicredit ha ottenuto un Return on Tangible Equity (RoTE) del 23,8%.

Unicredit ha raggiunto questo obiettivo premiando comunque i suoi azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni proprie. Ha un rendimento da dividendi del 3,8%, pochi punti superiore a quello dei suoi principali concorrenti. La società ha pagato 113 milioni di euro di dividendi nel terzo trimestre.

Unicredit, come altre banche, ha beneficiato delle azioni della Banca Centrale Europea (BCE), che lo scorso anno ha aumentato i tassi di interesse a un livello record. In una dichiarazione di lunedì, un alto dirigente della BCE ha avvertito che potrebbe non tagliare quest’anno.

Tassi di interesse più alti sono stati una buona cosa per Unicredit in quanto ha incrementato il suo margine di interesse netto. Nei risultati più recenti, la società ha affermato che il suo NII è aumentato del 43,3% nei primi nove mesi dell’anno a 10,9 miliardi di euro. Nel terzo trimestre, il valore NII è aumentato del 45% su base annua. Per l’anno, la società ha registrato un utile netto di 7,2 miliardi di euro.

Previsioni quotazione azioni Unicredit

Le azioni Unicredit sono state un buon investimento per la maggior parte degli investitori poiché sono passate da 11,4 € nel dicembre 2022 a oltre 25 € oggi. In questo periodo, come previsto, le azioni sono rimaste al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni, il che è un segnale positivo.

Tuttavia, sta emergendo un modello ribassista poiché il titolo ha formato un modello a cuneo ascendente, che in genere è un segnale di allarme. Questo cuneo si sta avvicinando al livello di confluenza. Pertanto, esiste la probabilità che le azioni subiscano un breakout ribassista entro la fine dell’anno. Se ciò accadesse, è probabile che il titolo testerà nuovamente il supporto a 24€.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.