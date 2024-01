Ecco perché i tassi EUR/CHF e USD/CHF sono in aumento

I tassi di cambio USD/CHF ed EUR/CHF hanno continuato a salire questa settimana dopo le dichiarazioni aggressive dei funzionari della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea (BCE). Il franco svizzero è sceso a 0,9450 contro l’euro e a 0,8700 contro il dollaro USA.

Funzionari aggressivi della BCE e della Fed

Il World Economic Forum (WEF) è stato il più grande evento macroeconomico di questa settimana poiché ha riunito policymaker da tutto il mondo. Queste persone includevano funzionari della BCE, della Federal Reserve e della Banca nazionale svizzera (BNS).

La maggior parte di questi funzionari ha espresso preoccupazione per il fatto che il mercato si aspettasse tagli dei tassi abbastanza presto. Funzionari della Bce, tra cui Christine Lagarde, hanno osservato che la banca probabilmente inizierà a tagliare i tassi di interesse nella seconda metà dell’anno. Alcuni analisti si aspettavano che questi tagli iniziassero già a marzo.

Alcuni funzionari della Federal Reserve come Christopher Waller e Raphael Bostic hanno avvertito che l’inflazione è ancora ostinatamente elevata e che probabilmente la Fed manterrà i tassi più alti più a lungo per contrastarla.

Nel frattempo, in un’intervista, Thomas Jordan della BNS ha affermato che l’inflazione nel paese si sta ritirando, aiutata dal forte franco svizzero. Si aspetta di mantenere i tassi più alti più a lungo, anche se gli analisti prevedono che arriveranno già a marzo.

Nel frattempo, le coppie EUR/CHF e USD/CHF sono aumentate poiché gli investitori hanno minimizzato l’impatto delle tensioni in corso in Medio Oriente. Giovedì il Pakistan ha bombardato l’Iran, provocando un’escalation. Anche gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno continuato a bombardare i ribelli Houthi.

Anche se la crisi potrebbe protrarsi a lungo, ci sono segnali che il mercato ne sta minimizzando l’importanza. Ad esempio, il prezzo del Brent e del West Texas Intermediate è rimasto al di sotto degli 80 dollari. Nella maggior parte dei casi, il franco svizzero tende a comportarsi bene in presenza di questioni geopolitiche.

Analisi tecnica USD/CHF

Grafico USD/CHF di TradingView

Passando al grafico giornaliero, vediamo che il tasso di cambio da USD a CHF ha registrato una forte tendenza al rialzo negli ultimi giorni. In questo senso, negli ultimi sette giorni consecutivi ha registrato un balzo, raggiungendo il punto più alto dal 18 dicembre. La coppia ha anche trasformato in supporto l’importante livello di resistenza a 0,8551,

È salito al di sopra della media mobile a 50 giorni e della resistenza chiave a 0,8670, lo swing più basso del 4 dicembre. Nel frattempo, il Relative Strength Index (RSI) si sta avvicinando al punto di ipercomprato a 70, mentre il Chande Momentum Oscillator (CMO) si avvicina a 100.

Pertanto, la coppia probabilmente continuerà a salire brevemente per poi riprendere il trend al ribasso e testare nuovamente il supporto a 0,8550.

Analisi tecnica EUR/CHF

La coppia EUR/CHF ha continuato a riprendersi negli ultimi giorni. Sul grafico giornaliero, la coppia si è spostata al di sopra della media mobile a 50 giorni. Come la coppia USD/CHF, l’RSI e gli indicatori CMO hanno continuato a salire.

Allo stesso tempo, la coppia si sta avvicinando al lato superiore del canale discendente mostrato in viola. Pertanto, la coppia probabilmente continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano alla resistenza chiave a 0,9500. Questo prezzo si trova lungo il lato superiore del canale discendente.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.