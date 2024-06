Elon Musk vuole che Warren Buffett investa in azioni Tesla

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) è al centro dell’attenzione oggi dopo Elon Musk, il cui amministratore delegato ha affermato che Warren Buffett dovrebbe acquisire una partecipazione nel suo colosso dei veicoli elettrici.

Ecco cosa ha scritto Musk su “X” oggi

Il leggendario investitore e presidente di Berkshire Hathaway Inc “dovrebbe prendere posizione in Tesla. È una mossa ovvia”. Questo è ciò che Musk ha scritto lunedì in un post su “X”.

Il suo commento arriva solo pochi giorni dopo che il conglomerato multinazionale ha dichiarato di aver ridotto la propria partecipazione in Apple Inc di circa il 13% per motivi fiscali nel primo trimestre.

Berkshire Hathaway ha anche pubblicato nel fine settimana il rapporto sugli utili del primo trimestre, che potete leggere integralmente a questo link.

Si noti che la holding di Buffett ha quasi 190 miliardi di dollari in contanti al momento della scrittura.

Buffett ha menzionato Tesla durante l’incontro annuale

Vale anche la pena ricordare che Warren Buffett ha parlato di Tesla in un incontro annuale lo scorso sabato.

Sia i costi che i prezzi diminuiranno se la tecnologia di automazione del colosso dei veicoli elettrici riuscirà a ridurre al minimo gli incidenti stradali, ha osservato. $TSLA, tuttavia, deve ancora raggiungere questo traguardo, secondo Ajit Jain, vicepresidente del settore assicurativo del Berkshire.

Buffett si aspetta che Berkshire Hathaway registri una “modesta crescita” degli utili operativi quest’anno. Nel caso in cui dovessi dimetterti, le decisioni relative agli investimenti in azioni spetteranno a Greg Abel, ha aggiunto il miliardario durante la riunione annuale.

Al momento della scrittura, le azioni di classe B della sua holding conglomerata multinazionale sono aumentate di oltre il 10% rispetto all’inizio del 2024.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.