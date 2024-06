Jim Cramer afferma che Apple è “molto bancabile” dopo l’evento iPad

Jim Cramer afferma che Tim Cook, amministratore delegato di Apple Inc (NASDAQ: AAPL), e il suo team sono “molto bancabili” dopo che martedì il colosso della tecnologia ha lanciato nuovi iPad con il suo ultimo chip M4.

Cramer ribadisce una visione rialzista sul $AAPL

È la prima volta che la multinazionale lancia nuove versioni di iPad dall’ottobre 2022. Secondo il CEO Tim Cook:

Questo è il giorno più importante per l’iPad dalla sua introduzione.

Cramer ha ribadito la sua posizione rialzista sul dollaro AAPL anche perché l’azienda quotata al Nasdaq sta sviluppando il proprio chip AI per i data center, secondo un rapporto del WSJ di martedì.

Rimane ottimista anche se la scorsa settimana Apple ha riportato un calo del 10% sulle vendite di iPhone nel secondo trimestre fiscale (per saperne di più). Le azioni del titano tecnologico sono ancora in rialzo del 10% rispetto al recente minimo di scrittura.

Il chip AI di Apple è diverso da quello di Nvidia

Tieni presente che lavorare su un chip AI non mette Apple in diretta concorrenza con Nvidia di per sé.

Questo perché il prodotto che sta sviluppando dovrebbe essere utilizzato per “inferenza”, mentre quelli di Nvidia sono utilizzati principalmente per “formazione”. Tuttavia, il conduttore di Mad Money ha dichiarato nel programma “ Squawk on the Street ” della CNBC:

Questo è un ottimo segno perché è l’inizio di quella che considero l’offesa di Apple all’intelligenza artificiale. Inizi a pensare che forse merita un multiplo di 25 o 26.

Martedì, gli analisti della Bank of America hanno ribadito il loro rating di “acquisto” sulle azioni Apple che pagano un rendimento da dividendi dello 0,55% alla scrittura.

