Oggi, al momento della stesura di questo articolo, il prezzo delle azioni di Coca-Cola Consolidated (NASDAQ: COKE) è salito del 17,65%, toccando un massimo di 1.024,76 dollari per azione questa mattina.

Ciò avviene dopo che le azioni della società sono balzate da 857,88 dollari per azione a oltre 1.005 dollari per azione durante la notte di ieri. Ma perché?

Oltre 3 miliardi di dollari in azioni da riacquistare

Il 6 maggio, Coca-Cola Consolidated ha pubblicato i suoi ultimi utili trimestrali.

Mentre la maggior parte dei risultati finanziari stessi sono stati piuttosto piatti (ad esempio, solo un aumento del 5% nel reddito operativo), la società condivide allo stesso tempo anche alcune notizie notevoli: un enorme piano di riacquisto di azioni ordinarie.

Coca-Cola Consolidated ha dichiarato che intende acquistare fino a 3,1 miliardi di dollari in valore delle sue azioni ordinarie attraverso sia un’offerta pubblica modificata “asta olandese” per un massimo di 2,0 miliardi di dollari delle sue azioni ordinarie, sia un accordo separato di acquisto di azioni con una controllata di The Compagnia Coca‑Cola.

Ha detto che si aspetta che la fascia di prezzo per l’offerta pubblica sia compresa tra $ 850 e $ 925 per azione ordinaria.

Ciò significa che Coca-Cola Consolidated ha accettato di acquistare, e una controllata di The Coca‑Cola Company ha accettato di vendere, una quota del 21,5% delle azioni in circolazione di Coca-Cola Consolidated, una volta completata l’offerta.

Da non confondere con la stessa Coca-Cola, Coca-Cola Consolidated è l’azienda che confeziona e imbottiglia tutti i prodotti di The Coca-Cola Company, nonché bevande di altri marchi.

Coca-Cola Consolidated si è comportata bene ultimamente. Anche il prezzo delle azioni della società è aumentato di oltre il 22% nell’ultima settimana e di oltre il 20% nell’ultimo mese.

Maggiore debito, per maggiori EPS in futuro

J. Frank Harrison III, amministratore delegato e presidente della società, ha affermato del trasferimento che:

La nostra forte performance sostenuta ci dà la fiducia necessaria per annunciare il nostro previsto riacquisto di un massimo di 3,1 miliardi di dollari delle nostre azioni ordinarie in circolazione. Riteniamo che questo sia il momento ideale per sfruttare la forza del nostro bilancio assumendo un ammontare prudente di debito per restituire liquidità agli azionisti e creare valore a lungo termine”.

In sostanza, la società si sta indebitando riacquistando le azioni, al fine di poter aumentare l’utile per azione (EPS) della società nei trimestri successivi e aumentare così l’attrattiva di Coca-Cola Consolidated.

In base alle prestazioni delle ultime 24 ore, sembra che funzioni.

