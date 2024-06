2 anni, nessun guadagno: vale la pena acquistare le azioni di Lockheed Martin?

Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT) è stato un attore solido nel settore aerospaziale e della difesa. Ma negli ultimi due anni, le sue azioni non sono andate da nessuna parte, attestandosi intorno ai 465 dollari. Ciò solleva una grande domanda: è ancora un buon acquisto?

Con un valore di mercato che supera i 110 miliardi di dollari, non c’è dubbio che Lockheed Martin sia un gigante della difesa. Producono ogni sorta di materiale militare importante, dagli aerei all’avanguardia ai sistemi missilistici critici. Inoltre, nel corso degli anni hanno aumentato le loro vendite, passando da 39,9 miliardi di dollari nel 2014 a 67,6 miliardi di dollari nel 2023.

Nel primo trimestre del 2024, la società ha registrato vendite migliori del previsto, incassando 17,2 miliardi di dollari, superando le previsioni di ben 1,2 miliardi di dollari. Ma i loro margini di profitto sono diminuiti leggermente, principalmente a causa del superamento dei costi nelle divisioni Aeronautica, Missili e Controllo del fuoco. Quindi, anche se le vendite sono in aumento, non stanno realizzando gli stessi profitti di prima.

A parte questi superamenti dei costi, c’è sempre il rischio che le recessioni economiche incidano sulla spesa per la difesa. Inoltre, la concorrenza nel settore della difesa si sta surriscaldando, il che potrebbe comprimere ulteriormente i margini di profitto di Lockheed Martin.

Dopo aver esaminato i recenti fondamentali dell’azienda, tuffiamoci nei grafici per vedere cosa dicono delle azioni Lockheed Martin. Ci sono tendenze o modelli che potrebbero darci un indizio su dove andrà avanti?

Uscire dal range

Se guardiamo i grafici a lungo termine dell’LMT, possiamo vedere che il titolo è rimasto per lo più in un range compreso tra $ 400 e $ 500 ormai da più di 2 anni. Gli investitori che hanno investito in azioni avrebbero guadagnato poco o niente in termini di apprezzamento del prezzo.

Menzioniamo l’apprezzamento dei prezzi perché LMT paga dividendi, che attualmente si traducono in un rendimento da dividendi annuo del 2,7%. Quindi, avrebbero ottenuto dei rendimenti sotto forma di dividendi.

Grafico LMT di TradingView

Se sei un investitore che desidera acquistare azioni LMT, il nostro consiglio è di aspettare fino a quando non supererà in modo convincente i $ 500, ovvero chiuderà al di sopra di quel livello per 2-3 giorni.

Se sei una persona che ha acquistato azioni LMT negli ultimi 2 anni o prima, ti suggeriamo di mantenere le azioni ai livelli attuali ma di venderle se scendono sotto i $ 380.

La forza rialzista continua nel breve termine

Sui grafici orari a breve termine o a 2 ore, le azioni di LMT sembrano molto migliori. Il forte ha registrato una forte tendenza al rialzo da quando ha toccato un minimo di 413,93 dollari il 15 febbraio. Ma ha dovuto affrontare una resistenza al trading sopra il livello di 470 dollari.

Grafico LMT di TradingView

I trader a breve termine che vogliono andare long sul titolo possono farlo se il titolo chiude sopra i 470 dollari per un giorno e piazzare uno stop loss a 442 dollari. Il primo obiettivo di profitto è $ 498. Tuttavia, se il titolo supera i 500 dollari, può aspettarsi che raggiunga i 536,4 dollari nelle prossime settimane.

I trader che hanno un atteggiamento ribassista sul titolo devono attendere che rompa la linea di tendenza rialzista a breve termine, mostrata nel grafico, o vendere short il titolo una volta che raggiunge oltre $ 485 e mantenere uno stop loss a $ 502. Se il titolo inizia a scendere, i suoi livelli di supporto immediati sono $ 442 e $ 414, che dovrebbero essere i loro obiettivi di profitto.

