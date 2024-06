L’UE è pronta a emettere nuove accuse antitrust contro l’app Microsoft over Teams

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Secondo un rapporto del Financial Times di lunedì, l’Unione Europea è pronta a presentare nuove accuse antitrust contro Microsoft Corporation, con preoccupazioni incentrate sull’app di videoconferenza del colosso tecnologico, Teams.

Fonti a conoscenza della questione hanno indicato che i funzionari dell’UE ritengono che le pratiche di Microsoft potrebbero svantaggiare i concorrenti sul mercato.

Preoccupazioni sull’integrazione e sulle strategie di prezzo

Il problema principale della Commissione europea sembra riguardare l’integrazione di Teams nella più ampia suite di software Office di Microsoft.

Nonostante gli sforzi di Microsoft per affrontare queste preoccupazioni offrendo di separare Teams dal pacchetto Office, i funzionari dell’UE non sono convinti che queste misure siano sufficienti per garantire una concorrenza leale.

I concorrenti hanno lanciato l’allarme sul fatto che Teams è progettato per funzionare in modo più fluido con il software Microsoft, mettendo potenzialmente da parte altre app di videoconferenza. Inoltre si accusa che la strategia dei prezzi di Microsoft renda meno attraente per i clienti il passaggio a servizi alternativi.

Implicazioni dei potenziali oneri dell’UE

Le potenziali accuse antitrust, che dovrebbero essere formalizzate nelle prossime settimane, sottolineano le sfide attuali che le grandi aziende tecnologiche devono affrontare mentre si muovono negli ambienti normativi globali.

Questi sviluppi sono particolarmente significativi in quanto riflettono preoccupazioni più ampie sulle pratiche competitive delle principali aziende tecnologiche, echeggiando un controllo simile in altre regioni, tra cui gli Stati Uniti e l’Asia.

