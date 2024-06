Lunedì il titolo GameStop ha aperto in rialzo del 45%: ecco perché

Lunedì GameStop Corp (NYSE: GME) ha aperto in rialzo di circa il 40% dopo che “Roaring Kitty” ha pubblicato un post su “X” per la prima volta dal 2021.

Perché Roaring Kitty è importante per $ GME?

Ciò è significativo dal momento che Keith Gill, conosciuto come “Roaring Kitty” su X e “DeepF******Value” su Reddit è colui che ha ispirato lo short squeeze del 2021.

Lui, quindi, è il pioniere della frenesia dei meme, per così dire.

Gill ha anche dovuto affrontare un’azione legale collettiva in cui sosteneva di aver agito come se fosse nuovo al trading, ma invece era un professionista autorizzato. Anche l’ex commerciante della Massachusetts Mutual Life Insurance ha testimoniato davanti al Congresso.

GameStop ha ora guadagnato circa il 150% in meno di un mese, il che non è comunque nulla in confronto al rally di short squeeze nel 2021.

Vale la pena acquistare azioni GameStop a maggio?

Il $GME è in rialzo nelle ultime settimane, nonostante abbia riportato un trimestre deludente a fine marzo.

Il rivenditore di articoli per videogiochi ha registrato un calo delle vendite del 20% nel quarto trimestre finanziario, mentre anche gli utili per azione di 21 centesimi sono stati ben al di sotto delle stime di Street.

Tieni presente che il massiccio aumento delle azioni GameStop quest’anno non è supportato dai fondamentali di per sé. In effetti, Michael Pachter, un analista di Wedbush Securities, raccomanda cautela poiché le azioni della società con sede a Grapevine, in Texas, potrebbero crollare a 5,0 dollari nei prossimi mesi ( leggi di più ).

Anche la società quotata a New York attualmente non paga dividendi. Quindi, neanche questo lato della sua storia è particolarmente entusiasmante.

