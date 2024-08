Il protocollo NEAR prevede liquidazioni lunghe per oltre $ 300.000 con il calo dei prezzi

Il protocollo NEAR (NEAR) ha subito un forte calo, scendendo del 3% nelle ultime 24 ore e di oltre l’11% nell’ultima settimana. Questa flessione si verifica in un contesto di perdite più ampie nel mercato delle criptovalute, cancellando i guadagni seguiti al discorso di Donald Trump a Bitcoin 2024.

La tendenza ribassista del mercato ha portato a liquidazioni significative, che hanno avuto un impatto notevole sulle posizioni lunghe.

Attualmente, NEAR viene scambiato intorno a 5,23 dollari, attestandosi vicino alla soglia psicologicamente critica di 5 dollari.

I rialzisti stanno lottando per respingere gli orsi, poiché i dati di Coinglass indicano che le scommesse rialziste su NEAR hanno visto liquidare oltre 313.000 dollari solo nelle ultime 24 ore.

Le liquidazioni totali per i trader NEAR hanno superato i 352.000 dollari, di cui solo 39.000 dollari rappresentati da posizioni corte.

Questa tendenza è in linea con il più ampio mercato delle criptovalute, che ha visto liquidazioni per oltre 134 milioni di dollari, con i long che hanno sofferto di più con oltre 109 milioni di dollari. Gli short hanno visto la liquidazione di posizioni per circa 25 milioni di dollari, evidenziando l’attuale volatilità del mercato.

Protocollo NEAR e mercato IA decentralizzato

Nonostante i recenti cali, il protocollo NEAR continua ad attirare interesse, in particolare nei mercati dell’intelligenza artificiale decentralizzata e del Web3. NEAR è una blockchain Layer-1 proof-of-stake progettata per supportare applicazioni decentralizzate (dApp), rendendola un punto focale per gli investitori che desiderano attingere a questi settori innovativi.

Un indicatore di questo crescente interesse è il recente lancio da parte del gestore di asset digitali Grayscale di un fondo AI che include NEAR Protocol tra i suoi primi asset.

Il fondo Grayscale Decentralized AI Fund si rivolge agli investitori accreditati che cercano esposizione ai token nativi dei principali protocolli di intelligenza artificiale decentralizzata.

Oltre a NEAR, il fondo comprende token come Filecoin, Render, Livepeer e Bittensor.

Grayscale ha inoltre introdotto NEAR Trust, un prodotto di investimento che offre opportunità esclusive di investire in NEAR, sottolineando il potenziale del protocollo per la crescita e l’adozione future.

Quali sono le prospettive per il prezzo NEAR?

Il mercato delle criptovalute sembrava pronto per il breakout all’inizio di questa settimana, quando Bitcoin è salito alla soglia dei 70.000 dollari in seguito alla conferenza Bitcoin 2024. Tuttavia, i timori di una potenziale svendita di BTC da parte del governo degli Stati Uniti hanno portato a un arretramento del mercato, con le altcoin come NEAR che sono tornate a livelli di supporto chiave.

Attualmente, NEAR viene scambiato a una soglia critica. Gli indicatori tecnici suggeriscono che gli orsi potrebbero continuare a esercitare pressioni, il che potrebbe portare a ulteriori ribassi. Ciononostante, le prospettive a lungo termine per NEAR rimangono promettenti grazie al suo posizionamento strategico nei mercati dell’intelligenza artificiale decentralizzata e del Web3.

NEAR price chart. Source: TradingView

L’indice di forza relativa e gli indicatori di convergenza e divergenza della media mobile sul grafico giornaliero favoriscono entrambi i venditori nel breve termine. Il prezzo chiave da tenere d’occhio è $ 5,00 e $ 4,41.

Tuttavia, se i rialzisti si mantenessero al di sopra dei 5,00 dollari, un rimbalzo oltre l’ostacolo primario intorno ai 6,46 dollari potrebbe consentire loro di raggiungere il picco da inizio anno a 9,00 dollari.