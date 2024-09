Jesper Koll, un esperto direttore del Gruppo Monex, è disponibile a “iniziare ad acquistare il Giappone” dopo che lunedì il benchmark Nikkei 225 è crollato di oltre il 12%.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Le azioni giapponesi hanno vissuto il loro giorno peggiore dal “lunedì nero” del 1987, quando lo yen ha registrato oggi un nuovo massimo da inizio anno a 142,09 contro il dollaro USA.

Parte della debolezza del Nikkei 225 potrebbe essere stata collegata ai fondi globali che si sono mossi per ridurre il rischio del proprio portafoglio in mezzo ai timori di un’incombente recessione negli Stati Uniti. L’indice di riferimento è ora in rosso per l’anno dopo aver perso più del 20% in totale nelle ultime quattro settimane.

Jesper Koll rimane comunque ottimista riguardo alle prospettive delle azioni giapponesi.

Perché Jesper Koll è rialzista sulle azioni giapponesi?

Copy link to section

Jesper Koll ha citato l’aumento degli investimenti, l’aumento dei prezzi immobiliari e i miglioramenti nella gestione del capitale e nella governance aziendale per la sua visione costruttiva sulle azioni giapponesi nonostante le recenti turbolenze.

Ha convenuto che uno yen più forte potrebbe comportare revisioni al ribasso degli utili, ma ha affermato che i fondamentali economici del Giappone rimangono “molto, molto più solidi”.

L’esperto Jesper Koll ha citato la continua crescita della spesa per investimenti delle imprese nazionali e il potenziale calo del tasso di disoccupazione e ha etichettato il Paese del Sol Levante come “a prova di recessione” nella sua intervista odierna alla CNBC.

Tali punti di forza finiranno per iniziare a riflettersi positivamente sui mercati dei capitali del paese, ha aggiunto.

UBS Global Wealth non è d’accordo con Jesper Koll

Copy link to section

La scorsa settimana, la Banca del Giappone ha alzato il tasso di interesse di riferimento al livello più alto dall’inizio della crisi finanziaria globale. La banca centrale ha anche annunciato l’intenzione di ridurre il ritmo di acquisto di titoli di stato, rafforzando ulteriormente lo yen.

In questo contesto economico, Kelvin Tay, responsabile regionale degli investimenti presso UBS Global Wealth, ha una visione delle azioni giapponesi che contrasta nettamente con quella di Jesper Koll.

Lunedì, in un’intervista separata con la CNBC, ha paragonato l’attuale investimento in Giappone all’afferrare un coltello che cade.

L’unica ragione per cui il mercato giapponese è cresciuto così fortemente negli ultimi due anni è perché lo yen giapponese è stato molto, molto debole. Una volta invertita, devi uscire. Penso che stiano uscendo tutti proprio adesso.

Lo yen ha guadagnato nettamente dopo l’aumento del tasso della BOJ, dal suo minimo di 38 anni di 162 ad un massimo di 142 questa mattina.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.