Lo stato della riserva di valore di Bitcoin viene messo in discussione poiché gli analisti condividono opinioni contrastanti

Lo status di Bitcoin come riserva di valore viene “decimato”, secondo Kathleen Breitman, cofondatrice della blockchain di Tezos.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

I commenti di Breitman sono arrivati mentre il più ampio mercato delle criptovalute rispondeva ai crescenti timori di una recessione economica catapultata dal crollo del mercato azionario giapponese.

Durante la sua apparizione al programma “Squawk Box” della CNBC il 5 agosto, Breitman ha etichettato Bitcoin come “denaro finto su Internet”, che è ampiamente considerato un asset speculativo.

Secondo lei, ogni volta che i trader “hanno la sensazione che qualcosa somigli a una recessione”, la loro prima reazione è quella di vendere asset di questo tipo.

Questo è il motivo per cui Breittmant afferma di non aver “comprato” la narrativa della riserva di valore. Crede invece che l’utilità di Bitcoin crescerà come asset fondamentale e come nuovo mezzo per scambiare valore.

L’oro, spesso paragonato al Bitcoin, è rimasto relativamente stabile e ha addirittura superato per la prima volta la soglia dei 2.500 dollari.

Sono in gioco diversi fattori

Copy link to section

Bitcoin è sceso momentaneamente sotto i 50.000 dollari mentre il tasso di disoccupazione statunitense è balzato oltre il 4,3% secondo i dati pubblicati il 2 agosto. La situazione si è ulteriormente aggravata quando il Giappone ha inaspettatamente aumentato i tassi di interesse, influenzando direttamente le strategie di carry trade nei mercati statunitensi.

Il carry trading è una strategia comune tra i trader forex e i gestori di fondi. Si tratta di prendere in prestito fondi in valute a basso interesse come lo yen giapponese e di scambiarli con valute ad alto interesse come il dollaro USA. Di conseguenza, i trader possono trarre profitto dalla differenza dei tassi di interesse tra due valute.

Le valute ad alto interesse vengono quindi investite in azioni e obbligazioni.

Tuttavia, con l’aumento dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone, i trader che avevano preso in prestito lo yen hanno iniziato a chiudere le loro posizioni a causa dei maggiori oneri finanziari ora in gioco. L’effetto è stato avvertito dall’indice azionario Nikkei 225, che è crollato vicino al 14%, mentre gli investitori hanno iniziato a scaricare le loro posizioni per ripagare i debiti.

Altri fattori che aggiungono pressione al ribasso su Bitcoin e sul mercato delle criptovalute in generale sono le crescenti tensioni politiche in Medio Oriente tra Iran e Israele. Nel frattempo, anche le massicce liquidazioni del market maker Jump Crypto nell’ultima settimana non hanno aiutato il caso di Bitcoin.

La capitalizzazione complessiva del mercato delle criptovalute è scesa fino a 1,81 trilioni di dollari, registrando un calo di oltre il 15% in 24 ore. I trader di derivati hanno subito un duro colpo, registrando liquidazioni per oltre 1,2 miliardi di dollari nello stesso periodo.

Prevalgono opinioni diverse

Copy link to section

Gli analisti di criptovaluta hanno espresso opinioni contrastanti riguardo alla direzione del Bitcoin dalla sua posizione attuale.

Secondo l’analista crittografico Rekt Capital, si prevede che Bitcoin subirà un’ulteriore flessione. Ha citato dati storici, sottolineando che Bitcoin si stava avvicinando al punto di rottura post-halving, che in genere viene osservato 150-160 giorni dopo l’halving.

Fino ad allora, l’analista vede “spazio” per ulteriori “deviazioni al ribasso” a breve termine.

L’analista cripto Moon ha evidenziato la soglia dei 51.000 dollari come un punto cruciale da tenere d’occhio. Se Bitcoin non riuscisse a mantenersi al di sopra di questa regione di supporto, si aspetta un rally al ribasso verso la soglia dei 45.000 dollari.

Al momento in cui scriviamo, Bitcoin si è ripreso a 54.687 dollari, ma è sceso del 7,8% nelle ultime 24 ore. Il livello di supporto psicologico a 50.000 dollari sembra resistere.

In questo contesto, l’analista crittografico Satoshi Flipper ha affermato che Bitcoin ha avviato una ripresa a “forma di V”, che è un modello che si forma quando un asset si riprende rapidamente dopo una massiccia recessione.

L’analista aveva precedentemente indicato un modello di bandiera rialzista sul grafico BTC che, secondo lui, si stava formando da sette mesi. Le bandiere rialziste si formano durante i periodi di consolidamento e sono generalmente seguite da un breakout.

Anche l’analista cripto Elija ha individuato un modello simile sul grafico mensile di Bitcoin, ipotizzando che la criptovaluta di punta sarà testimone di una “pompa di breakout”.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.