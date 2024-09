La “sana” correzione del rapporto dollaro-yen era attesa da tempo, dice l’ex capo della BCE Trichet

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Secondo Jean-Claude Trichet, ex capo della Banca centrale europea, il recente rafforzamento dello yen giapponese, che ha provocato un calo significativo del tasso di cambio dollaro-yen, è visto come una correzione sana e attesa piuttosto che come motivo di panico. .

La prospettiva di Trichet si inserisce nel contesto di cambiamenti nelle politiche monetarie, tensioni geopolitiche e dati economici che scuotono i mercati globali.

Tre i fattori principali dietro la recente impennata dello yen

Il recente rialzo dello yen può essere attribuito a molteplici fattori.

Trichet ha evidenziato tre fattori principali: il cambiamento aggressivo della politica monetaria del Giappone, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e i deludenti dati sull’occupazione negli Stati Uniti.

Questi elementi hanno innescato collettivamente una correzione del tasso di cambio dollaro-yen, che Trichet ha descritto come tardiva data la perdurante sopravvalutazione dello yen e l’ampio utilizzo di carry trade sullo yen.

Un carry trade implica prendere in prestito una valuta a basso tasso di interesse, come lo yen, e investirla in attività ad alto rendimento.

Lo yen è stato uno dei preferiti per questa strategia a causa dei tassi di interesse storicamente bassi del Giappone e della bassa volatilità.

Tuttavia, la recente decisione della Banca del Giappone di aumentare il tasso di interesse di riferimento e di ridurre il programma di acquisto di obbligazioni ha innescato un rapido apprezzamento dello yen, facendo crollare il dollaro di quasi il 5% rispetto allo yen la scorsa settimana.

La correzione del dollaro-yen ha avuto effetti a catena anche sui mercati globali.

I beni rifugio come il franco svizzero e i titoli del Tesoro statunitense hanno visto un aumento della domanda, mentre i mercati azionari hanno sperimentato volatilità.

Trichet ha sottolineato l’importanza di mantenere la prospettiva, suggerendo che la correzione potrebbe essere benefica per la salute del mercato a lungo termine.

Ha sottolineato che, nonostante la volatilità, ci sono aspetti positivi nelle economie statunitense, europea e globale che mitigano la necessità di panico.

Prospettive economiche americane e politica della Fed

Il panorama economico statunitense è stato un punto focale nei recenti movimenti di mercato. Un rapporto sull’occupazione di luglio più debole del previsto ha alimentato le preoccupazioni sulla recessione, portando ad un aumento delle aspettative del mercato per un taglio del tasso della Federal Reserve.

Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, i mercati prevedono ora una probabilità del 75% di un taglio di 50 punti base alla prossima riunione della Fed, rispetto alle precedenti aspettative di una riduzione di 25 punti base.

Nonostante questi sviluppi, Trichet ha messo in guardia dal reagire in modo eccessivo ai dati a breve termine.

Trichet ha dichiarato al programma “Squawk Box Europe” della CNBC che i dati attuali non supportano un taglio di emergenza dei tassi, suggerendo che la Fed dovrebbe evitare azioni che potrebbero indurre inutili ansie nei mercati.

Ha inoltre sottolineato il prolungato periodo di disinflazione negli Stati Uniti e nell’Eurozona come indicatore positivo di stabilità economica.

Trichet sottolinea l’importanza della prudenza e della cautela

Pur riconoscendo la natura inaspettata dei recenti movimenti di mercato, Trichet ha mantenuto una visione cautamente ottimistica.

Ha sottolineato l’importanza della prudenza e della cautela, sconsigliando il panico e sottolineando la necessità di un’analisi approfondita dei dati in arrivo.

L’apprezzamento dello yen e la conseguente correzione del mercato, ha suggerito, potrebbero in definitiva essere visti come un aggiustamento salutare, a condizione che i fondamentali economici più ampi rimangano solidi.

La recente correzione del dollaro-yen, guidata dal cambiamento della politica monetaria del Giappone, dalle tensioni geopolitiche e dai dati economici statunitensi, è vista da Trichet come un aggiustamento necessario.

Sebbene la volatilità del mercato sia inevitabile durante tali correzioni, le prospettive economiche complessive rimangono positive, senza alcun motivo immediato di panico.

