Il Venezuela blocca l’accesso a Binance durante i disordini elettorali

Ai venezuelani è stato impedito di fare trading su Binance. L’exchange di criptovalute è attualmente bloccato insieme a diverse altre piattaforme, poiché i recenti risultati elettorali della nazione hanno scatenato il caos.

Secondo l’account X di Binance incentrato sull’America Latina, l’exchange ha dovuto affrontare restrizioni di accesso. Il post del 10 agosto ha evidenziato che questo blocco non era limitato a Binance, ma ha interessato anche altre entità che operano nella nazione.

I fondi rimangono al sicuro

Le restrizioni sono entrate in vigore inizialmente il 9 agosto, come confermato lo stesso giorno dall’organizzazione locale anti-censura VE sin Filtro.

Secondo l’organizzazione, è stato messo in atto un “blocco DNS”. Le restrizioni hanno interessato anche l’applicazione mobile dell’exchange.

Le restrizioni su Binance coincidevano con precedenti segnalazioni secondo cui anche la piattaforma di social media X era stata bloccata. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha accusato Elon Musk di promuovere disordini nella nazione tramite X prima di ordinare il blocco di 10 giorni.

Tuttavia, non sono stati fatti annunci ufficiali riguardo Binance e sul perché sia stato bloccato. Non c’è nemmeno conferma se il blocco sia limitato a 10 giorni, come nel caso di X.

Al momento, l’exchange di criptovalute ha assicurato ai propri clienti che i fondi sulla piattaforma rimangono inalterati, aggiungendo che la situazione è stata monitorata e che l’exchange sta cercando di affrontare la situazione “nel modo migliore e più rapido possibile”.

Diversi venezuelani hanno segnalato di aver utilizzato VPN per aggirare il blocco, una tattica impiegata dagli inventori di criptovalute in diverse giurisdizioni che hanno limitato l’accesso alle piattaforme di criptovalute. Anche VE sin Filtro lo ha consigliato.

Come precedentemente riportato da Invezz, gli utenti in India hanno utilizzato questo approccio per fare trading su piattaforme soggette a restrizioni, tra cui Binance, in risposta al blocco della Financial Intelligence Unit.

Una nazione in crisi

I venezuelani si sono da tempo rivolti alle criptovalute, poiché l’economia del Paese è stata afflitta dall’inflazione.

La gente del posto ha solitamente utilizzato il servizio peer-to-peer di Binance, che consente agli utenti di scambiare denaro contante per criptovalute direttamente tra loro. Ma non è stato esente da sfide.

L’anno scorso, il crypto exchange ha eliminato Banco de Venezuela, uno dei più grandi istituti bancari del Venezuela, dalla sua piattaforma peer-to-peer. Al momento, sono supportate solo banche private come Banplus e BBVA Provincial.

Le recenti restrizioni derivano da una più ampia instabilità politica in Venezuela tra il presidente venezuelano Nicolas Maduro e il suo rivale elettorale Edmundo González. L’autorità elettorale venezuelana ha dichiarato Maduro vincitore, ma González sostiene che le conclusioni del suo partito rivelano che è lui il vincitore con circa il 70% dei voti a suo favore.

Anche un sondaggio sul mercato delle previsioni basate sulle criptovalute Polymarket si è espresso a favore di González.

Nel frattempo, la nazione continua a sfruttare le criptovalute per mitigare gli effetti di un’economia in declino e la pressione delle sanzioni statunitensi. All’inizio di quest’anno, sono emersi resoconti secondo cui la PDVSA del Venezuela, il quinto esportatore di petrolio al mondo, stava sfruttando l’USDT di Tether per le esportazioni di carburante.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.