Crypto wrap: BTC punta a 70.000 $ mentre DOGE è in cima alla lista dei rendimenti settimanali

Il prezzo del Bitcoin si aggira intorno ai 68.500 dollari, mentre i rialzisti cercano di rafforzarsi ulteriormente verso il precedente massimo storico.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Nel frattempo, diversi meme coin hanno registrato un notevole aumento dei prezzi nel corso della scorsa settimana, mentre le elezioni negli Stati Uniti si avvicinano sempre di più e il sentiment rialzista sulle criptovalute si consolida.

Advertisement

Questo articolo sulle criptovalute analizza le performance di alcune delle principali monete e del mercato dei meme.

Notizie sulle criptovalute oggi

Copy link to section

L’appello di Ripple e della SEC è rimasto un argomento di discussione importante, mentre gli esperti legali commentavano la presentazione “tardiva” del Modulo C da parte dell’autorità di regolamentazione. Il prezzo di XRP si è attestato intorno a 0,55 $, mentre la reazione della comunità si è raffreddata dopo l’eccitazione di giovedì.

BlackRock, d’altro canto, sta cercando di fare breccia nel mercato dei derivati crittografici con partnership mirate agli exchange di criptovalute globali.

L’obiettivo del colosso degli investimenti è quello di immettere sul mercato il suo asset tokenizzato BUIDL come garanzia nelle negoziazioni di derivati, ha riportato venerdì Bloomberg.

L’investitore e imprenditore Anthony Pompliano ha dichiarato a X il 18 ottobre che Wall Street sta sopravvalutando le opportunità offerte da Bitcoin.

Ma quando Wall Street capitolerà, sarà BTC a raccogliere gli afflussi.

Venerdì anche Grayscale, gestore di criptovalute ed emittente di GBTC, ha fatto un annuncio importante: sono ora aperti i collocamenti privati per 20 fondi di token crittografici.

I fondi si rivolgono a investitori qualificati e includono Avalanche, Aave, XRP, The Graph e SUI.

Altrove, Worldcoin ha cambiato nome in “World” e ha introdotto diversi aggiornamenti, tra cui il lancio della sua World Chain di livello 2.

Ecco l’andamento dei prezzi di Bitcoin, Solana, Dogecoin e Stacks mentre il mercato delle criptovalute si avvia verso il fine settimana.

Prezzo BTC

Copy link to section

I guadagni registrati durante la settimana hanno portato il prezzo del Bitcoin a superare i 68.000 dollari.

Avendo raggiunto massimi giornalieri di $ 68.871, il massimo storico di $ 73.000 è inferiore del 7% rispetto ai livelli attuali.

I rialzisti potrebbero puntare ai massimi degli ultimi tre mesi sopra i 69.500 dollari e al livello psicologico di 70.000 dollari per la prossima risoluzione ribassista.

In caso di un pullback, un nuovo test e l’instaurazione di un supporto sopra i 65.000 dollari saranno ottimi rialzisti.

Il BTC è aumentato del 10% nell’ultima settimana.

Prezzo SOL

Copy link to section

In quanto altcoin, Solana ha avuto difficoltà dopo essere scesa da oltre 200 $.

Tuttavia, il prezzo SOL ha dimostrato resilienza dopo essere risalito da meno di 135 $ il 3 ottobre.

Se l’altcoin segue i guadagni di BTC in un contesto di impennata delle monete meme, potrebbe aumentare il suo rialzo fino a testare la resistenza sopra i 190$.

Con vari protocolli in ascesa dopo Breakpoint, Solana potrebbe essere uno dei principali gainer. SOL è balzato di quasi l’8% la scorsa settimana.

Prezzo DOGE

Copy link to section

Dogecoin viene scambiato a circa 0,14 $, in rialzo di oltre il 13% nelle ultime 24 ore e di oltre il 22% nell’ultima settimana.

La moneta meme è in cima alla classifica dei primi 10 asset di Grayscale in termini di rendimenti settimanali.

Come evidenziato in precedenza oggi, DOGE è stata tra le monete meme a superare le prime 100 monete per capitalizzazione di mercato. Book of Meme ha guidato i primi guadagni durante le ore asiatiche.

Gli analisti di criptovalute affermano che la narrazione dei meme potrebbe vedere Shiba Inu, Floki, Pepe e dogwifhat, tra gli altri, salire alle stelle nei prossimi mesi.

Le meme coin sono quindi tra i token che i trader probabilmente terranno d’occhio la prossima settimana e prima delle elezioni statunitensi.

Anche le monete che avranno prestazioni superiori o inferiori alle aspettative saranno al centro dell’attenzione dei trader, compresi quelli che dovranno affrontare sblocchi significativi.

Prezzo delle pile

Copy link to section

Il prezzo di Stacks (STX) è salito del 3%, attestandosi a circa $ 1,94 al momento della scrittura. Con un pattern di triangolo ascendente in atto, è probabile che un breakout spinga STX ai massimi annuali di $ 3,72.

L’ aggiornamento Nakamoto della rete layer-2 di Bitcoin, previsto per il 29 ottobre, potrebbe rappresentare un enorme catalizzatore positivo.

L’aggiornamento aggiunge blocchi più rapidi e la definitività di Bitcoin a Stacks.