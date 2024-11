ATOM, MEW, POPCAT guidano i guadagni giornalieri, il rally di Bitcoin si blocca nonostante il sentiment rialzista

Il Bitcoin ha dovuto affrontare la crisi di lunedì, con il prezzo della criptovaluta in calo di oltre il 2,2% dopo aver toccato un massimo mensile di 69.408 dollari in mattinata.

Il mercato delle altcoin è rimasto piuttosto calmo, con le prime 99 altcoin che hanno registrato modesti guadagni nel corso della giornata, con ATOM, MEW e POPCAT in cima alle classifiche.

La capitalizzazione complessiva del mercato delle criptovalute è scesa di circa il 3% dopo essere aumentata costantemente dal 14 ottobre, mentre la dominanza del Bitcoin è scesa al 51,33% dal massimo mensile del 55,75% registrato il 10 ottobre.

Il rallentamento del rally di BTC suggerisce che i trader stanno incassando parte dei profitti o forse stanno spostando i fondi verso le altcoin, come confermato dai parametri di dominanza in costante calo per questa criptovaluta guida.

In genere, uno scenario del genere indica che la tanto attesa stagione alternativa potrebbe presto concludersi.

Storicamente, l’altseason si è innescato quando Bitcoin si è consolidato in un intervallo ristretto e si è mosso lateralmente per lunghi periodi.

Tuttavia, se consideriamo alcuni parametri, la crescita del Bitcoin potrebbe non essere ancora terminata.

In primo luogo, i prodotti quotati in borsa di Bitcoin hanno registrato un’impennata della domanda, con l’incredibile cifra di 2,1 miliardi di dollari riversati solo la scorsa settimana.

Ciò porta gli afflussi totali dal loro lancio a oltre 20 miliardi di dollari, un traguardo che l’oro ha impiegato quasi cinque anni per raggiungere.

L’analista di Bloomberg Eric Balchunas ha osservato oggi che molti di questi afflussi provengono dai mercati europei, poiché i residenti hanno investito oltre 105 miliardi di dollari in prodotti ETF BTC, segnando un massimo storico.

Un altro fattore che potrebbe giocare a favore di un continuo rialzo del prezzo del BTC è l’ottimismo in vista delle prossime elezioni negli Stati Uniti.

Il candidato repubblicano Donald Trump è in testa nei sondaggi come potenziale vincitore e il mercato vede questo come un fatto positivo non solo per Bitcoin, ma per l’intero settore delle criptovalute.



Nel frattempo, anche la deputata democratica Kamala Harris ha ammorbidito la sua posizione nei confronti del settore e ha promesso di sostenere l’innovazione e gli investimenti in questo ambito.

Molti osservatori del mercato ritengono che la vittoria di Trump potrebbe far salire il prezzo del Bitcoin a cifre a sei zeri, mentre altri sostengono che si verificherebbe un mercato rialzista indipendentemente da chi vincerà.

Le speranze di vittoria di Trump hanno alimentato anche gli afflussi complessivi nel mercato delle criptovalute, come riportato da Coinshares nel suo Digital Asset Fund Flows Weekly Report del 21 ottobre.

L’azienda ha sottolineato che la scorsa settimana sono stati registrati investimenti in prodotti crittografici per oltre 2 miliardi di dollari.

Sono in gioco anche alcuni fattori macroeconomici che potrebbero sostenere la crescita del Bitcoin.

Nello specifico, la debole inflazione in Giappone, con l’inflazione complessiva in calo al 2,5%, suggerisce che è improbabile che la Banca del Giappone aumenti i tassi di interesse a breve, alimentando un rally dell’USD/JPY.

Inoltre, i recenti tagli ai tassi di interesse e gli sforzi della Cina per rilanciare la crescita economica hanno aumentato la liquidità globale, favorendo potenzialmente attività rischiose come Bitcoin.

Insieme, questi fattori creano un ambiente favorevole per un rally del Bitcoin, il che rafforza il fatto che il rally del BTC potrebbe non essere ancora terminato e che i trader a breve termine potrebbero semplicemente realizzare qualche profitto.

Tuttavia, se da qui in poi il Bitcoin dovesse continuare a muoversi lateralmente, è sempre più probabile che i trader spostino la loro attenzione sulle altcoin, che hanno iniziato a muoversi di pari passo con il Bitcoin.

Possibili indicatori di tale scenario sarebbero un ulteriore calo del dominio del BTC.

Al momento della stampa, Bitcoin si aggirava intorno ai $ 66.900. Le principali altcoin del giorno sono state le seguenti:

Centro Cosmo

Cosmos Hub (ATOM) è salito del 4,4% nell’ultimo giorno, scambiando a $ 4,85 con una capitalizzazione di mercato di $ 1,89 miliardi al momento della stampa. L’altcoin è anche salito del 18,8% dal suo minimo settimanale di $ 4,24 con un massimo intraday di $ 5,04 il 21 ottobre.

L’aumento del prezzo di ATOM è stato accompagnato anche da un balzo nel volume giornaliero degli scambi, che è aumentato del 150%, attestandosi su oltre 310 milioni di dollari.

La ripresa è avvenuta mentre Grayscale, un gestore patrimoniale con oltre 15 miliardi di dollari di AUM, ha rivelato di aver preso in considerazione l’aggiunta di ATOM e altri asset Cosmos tra cui AKT, FET, INJ, OM, RUNE, SEI e TIA ai suoi prodotti di investimento.

Se Grayscale decidesse di sostenere ATOM, aggiungerebbe un ulteriore livello di credibilità al progetto, attirando l’interesse istituzionale nei suoi confronti.

Gatto in un mondo di cani

Cat in a dogs world (Mew) ha raggiunto il suo massimo storico di 0,010 dollari all’inizio della giornata, mentre la sua capitalizzazione di mercato ha superato i 900 milioni di dollari.

La moneta meme è cresciuta del 5% nel corso della giornata appena trascorsa, mentre i suoi guadagni negli ultimi 30 giorni hanno superato il 78%.

L’ultima impennata di MEW è avvenuta quando un importante exchange di criptovalute sudcoreano, Upbit, ha rivelato di aver aggiunto il won coreano (KRW) come coppia di scambio per MEW.

In genere, la quotazione su una borsa importante come Upbit fa aumentare notevolmente il prezzo della criptovaluta correlata, poiché apre il token a più investitori.

Nel frattempo, il volume di trading di MEW è aumentato del 440% nell’ultimo giorno, superando i 453 milioni di $, dimostrando una forte partecipazione del mercato durante il rapido rally. L’aumento del volume insieme all’aumento del prezzo di una moneta suggerisce un rafforzamento del trend rialzista che potrebbe alimentare ulteriormente un rally in corso.

Gatto pop

Popcat (POPCAT) è salito del 3,6% rispetto al giorno precedente, scambiando a $ 1,29 al momento della stampa dopo aver assistito a un massimo intraday di $ 1,42 in precedenza nel corso della giornata. La moneta meme è salita di oltre il 160% rispetto al suo punto più basso di settembre con una capitalizzazione di mercato di $ 1,26 miliardi al momento della scrittura.

L’andamento recente dei prezzi di Popcat ha attirato un numero maggiore di detentori nell’ultimo mese, che hanno raggiunto quota 77.700, rispetto ai 68.329 del 22 settembre.

Nel grafico dei prezzi POPCAT/USDT 1D, il prezzo della moneta meme si è attestato vicino alla banda centrale di Bollinger a $ 1,2701, mentre il Relative Strength Index è sceso dai livelli di ipercomprato registrati il 6 ottobre a una lettura neutrale di 54, il che suggerisce che la moneta meme stava perdendo slancio.

Un ulteriore calo al di sotto del livello di supporto di 1,27 $ confermerà un’inversione di tendenza, in seguito alla quale la moneta meme potrebbe scendere al suo livello di supporto inferiore a 1,0074 $ indicato dalla banda di Bollinger inferiore.