Deflusso record di 10 miliardi di dollari da parte di istituti di credito indiani (FII) nel mese di ottobre: la colpa è della Cina?

Con investimenti per un valore di quasi 10 miliardi di dollari ritirati, ottobre si è rivelato il mese peggiore mai registrato per gli investitori istituzionali esteri (FII) che si sono ritirati dal mercato azionario indiano.

Il deflusso ha superato il precedente massimo di 7,9 miliardi di dollari registrato durante il crollo del mercato dovuto al COVID-19 nel marzo 2020 ed è stato attribuito a una combinazione di fattori, tra cui un cambiamento nel sentiment degli investitori globali nei confronti della Cina e preoccupazioni sulla sopravvalutazione delle azioni indiane.

Tuttavia, nonostante le vendite, il Nifty è sceso solo del 4% questo mese, una cifra notevolmente inferiore al calo del 23% registrato durante il crollo di marzo 2020, quando il mercato interno era in subbuglio, in parte grazie all’aiuto degli investitori istituzionali nazionali che hanno investito oltre 74.200 crore di rupie finora a ottobre.

Analogamente a quanto accaduto durante il crollo del mercato del 2020, gli investitori istituzionali nazionali (DII), principalmente fondi comuni di investimento, hanno agito da contrappeso alle massicce vendite degli FII.

Ciò segue una tendenza più ampia nel 2024, in cui gli istituti di investimento indipendenti hanno effettuato investimenti record per 400.000 rupie nel mercato indiano.

Gli investitori al dettaglio, a differenza di quanto accaduto nelle precedenti crisi del mercato, hanno dimostrato resilienza, astenendosi da vendite dettate dal panico, anche quando i fondi esteri hanno abbandonato il mercato.

Il principio “Compra Cina, vendi India” guida il sentiment degli investitori internazionali…

Uno dei principali fattori che hanno determinato l’uscita di fondi FII di ottobre è il crescente commercio “Compra Cina, vendi India”.

Gli investitori sono sempre più ottimisti sulle prospettive economiche della Cina, con l’indice Hang Seng in crescita del 14% e l’indice Shanghai Composite in crescita del 22% nell’ultimo mese.

Ciò contrasta con il calo del 4% del Nifty, che riflette le preoccupazioni circa le valutazioni di mercato dell’India e le performance degli utili aziendali.

“Gli investitori si aspettano che la Cina alla fine adotti misure di stimolo significative che non solo garantiranno la crescita del 2024, ma si estenderanno anche al 2025-26”, ha affermato Viktor Shvets, stratega di Macquarie.

Ha aggiunto che gli investitori ritengono che il governo cinese sia ora concentrato sull’economia e potrebbe de-enfatizzare le questioni politiche e geopolitiche.

…ma la Cina è un bene per i commercianti, non per gli investitori a lungo termine, affermano gli economisti

La comunità degli investitori, tuttavia, rimane divisa sulla sostenibilità della ripresa della Cina. Il noto economista e stratega degli investimenti Ed Yardeni ha consigliato cautela riguardo al commercio “Compra Cina, vendi India”. Yardeni ha detto a Invezz,

Non consiglierei di vendere l’India e comprare la Cina a meno che, di nuovo, non possa essere un buon affare, ma non è un buon investimento a lungo termine. E l’India ha avuto un mercato rialzista tremendo, quindi non è esattamente economico. Ma continuerei a investire in India.

Analogamente, Chris Wood di Jefferies, che di recente ha aumentato la sua ponderazione in Cina a scapito dell’India, riflette un crescente sentimento di cambiamenti tattici tra i gestori di fondi globali.

Mentre alcuni investitori stanno pescando nei mercati cinesi in previsione degli stimoli, altri vedono questa mossa come un’operazione temporanea piuttosto che come un segnale di un’inversione di tendenza strutturale.

Anche Macquarie ha avvertito che si tratta più di un’opportunità di trading che di una strategia di investimento a lungo termine.

“È abbastanza possibile che ulteriori annunci possano spingere le azioni cinesi, anche se i problemi strutturali si inaspriscono. Ma questa è per lo più una negoziazione, non una chiamata di investimento, che favorisce ancora fortemente l’India”, ha affermato la società in un rapporto la scorsa settimana.

Preoccupazioni di sopravvalutazione incombono sull’India

La svendita da parte degli FII non riguarda solo la Cina. Le preoccupazioni sulle valutazioni di mercato dell’India, che sono salite alle stelle dopo una prolungata corsa al rialzo, stanno pesando sul sentiment degli investitori.

Gli analisti avvertono che i mercati indiani stanno registrando valutazioni storicamente elevate, il che appare eccessivamente ottimistico se si considera l’attuale contesto economico.

Fattori quali il rallentamento della crescita, l’inflazione persistente, le tasse elevate e i tassi di interesse elevati hanno sollevato dubbi sulla sostenibilità di queste valutazioni.

Ajay Bagga, veterano del mercato, ha osservato che in un simile contesto la tolleranza degli investitori per la perdita di utili è minima.

“Quando i mercati sono a livelli così elevati, c’è pochissima tolleranza per i mancati guadagni e per le cattive notizie”, ha affermato, aggiungendo che l’indice del dollaro in rialzo, che ora è sopra 103, sta esercitando ulteriore pressione sui mercati emergenti come l’India.

Deboli utili aziendali e sfide macroeconomiche

Gli utili delle società indiane nell’ultimo trimestre sono stati deludenti in vari settori, aumentando le preoccupazioni degli investitori stranieri.

Kranthi Bathini, direttore della strategia azionaria presso WealthMills Securities, ha sottolineato che i capitali speculativi sono confluiti in India e che gli istituti di investimento immobiliare sono rimasti acquirenti netti fino a settembre.

Tuttavia, nel frattempo la situazione è cambiata e gli investitori stanno ora rivolgendo la loro attenzione ai mercati cinesi, che offrono valutazioni più interessanti nel breve e medio termine.

“Con le elezioni in arrivo negli Stati Uniti, si ritiene che la guerra commerciale con la Cina diventerà più aggressiva e che gli stessi fattori continueranno a essere in vigore, indipendentemente da chi salirà al potere”, ha affermato Narender Singh, Smallcase Manager e fondatore di Growth Investing.