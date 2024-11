SPX6900 crolla; i trader di criptovalute si concentrano su Vantard, un super fondo basato su monete meme

Il token SPX6900 (SPX) ha avuto un andamento positivo nelle ultime settimane, passando da un minimo di 0,1170$ il 1° ottobre a un massimo di 1,200$ il 10 ottobre. È poi sceso di oltre il 37% a 0,7495$, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 692 milioni di dollari.

Con il token SPX ora in un bear market, i trader si stanno concentrando su Vantard, una futura meme coin che inizierà il suo round di finanziamento iniziale il 23 ottobre.

Perché il token SPX6900 è aumentato?

Il token SPX6900 è una meme coin che mira a essere un’alternativa migliore all’indice S&P 500, l’indice azionario più popolare negli Stati Uniti, che traccia i più grandi nomi dell’America aziendale. Ha alcune delle migliori aziende del paese come Apple, Microsoft, Nvidia e Tesla.

Creato nel 1957, l’indice è balzato da meno di 50$ a quasi 6.000$, il che significa che se avessi investito 1.000$ all’epoca, ora varrebbero oltre 133.000$.

La meme coin SPX6900 è significativamente diversa dall’indice S&P 500 perché non è composta da nessuna società. Invece, si basa sulla semplice convinzione che 6.900 sia più grande di 500.

Il token ha guadagnato terreno negli ultimi mesi, con dati di CoinCarp che mostrano che ha oltre 17.000 detentori. I primi dieci detentori hanno il 30% di tutti i token, mentre i primi 50 ne detengono circa il 53%.

Il token SPX è salito vertiginosamente a causa della crescente domanda di monete meme tra gli investitori: i dati di CoinGecko mostrano che questi token hanno accumulato una capitalizzazione di mercato di oltre 61,9 miliardi di dollari.

La maggior parte delle monete meme come Turbo, Cat in a dogs world, Brett, Neiro e Mog Coin hanno avuto risultati molto migliori di Bitcoin e di altre monete basate sull’utilità come Ethereum, Solana e Avalanche.

Vantard potrebbe essere la prossima grande novità

Vantard mira a diventare la prossima grande novità nel settore delle criptovalute creando il primo superfondo di meme coin. Ispirato dal successo di Vanguard, Vantard aiuterà gli investitori a ottenere rendimenti sostanziali a lungo termine.

Ci sono diverse ragioni per cui potrebbe diventare la prossima grande novità nel settore delle criptovalute. Innanzitutto, ci sono segnali che gli investitori in criptovalute siano più interessati alle meme coin rispetto ad altri asset. Ad esempio, non è raro che meme coin come Turbo e Dogwifhat abbiano un volume maggiore rispetto a token blue-chip come Chainlink e Polkadot.

In secondo luogo, i dati recenti mostrano che c’è una forte domanda di fondi incentrati sulle criptovalute. Per prima cosa, gli ETF spot su Bitcoin hanno appena aggiunto oltre 21 miliardi di dollari di afflussi quest’anno, più di quanto la maggior parte degli analisti si aspettasse.

In terzo luogo, il miliardario Paul Tudor Jones ha espresso il suo sostegno a Bitcoin, citando il crescente debito pubblico degli Stati Uniti e le possibilità di un’inflazione più elevata. Inoltre, con i tassi di interesse in calo, ci sono possibilità che la domanda di asset rischiosi continui a crescere nel breve termine. Inoltre, ci sono segnali che Bitcoin stia per fare un breakout rialzista ora che si sta avvicinando al punto di resistenza a 70.000$. Una mossa al di sopra del massimo storico aprirà le porte dell’industria delle criptovalute nel breve termine.

Puoi scoprire di più su Vantard qui e partecipare alla sua vendita di token.