I minatori d’oro hanno avuto difficoltà a trarre profitto dalla crescente domanda di metallo giallo, a causa dei maggiori costi di produzione e operativi.

Le azioni della più grande società di estrazione dell’oro al mondo, la Newmont Corp, sono crollate del 15% dopo i risultati degli utili, poiché profitti e ricavi hanno deluso le aspettative degli analisti.

L’azienda con sede negli Stati Uniti ha affermato che le scarse prestazioni erano dovute agli elevati costi di manodopera e gasolio, nonché ad altre spese operative.

Anche altre importanti società minerarie canadesi, come Barrick Gold e Agnico Eagle Mines, hanno visto crollare le loro azioni.

Gli elevati costi della manodopera affliggono l’industria mineraria

Nonostante i prezzi dell’oro siano aumentati vertiginosamente dall’inizio dell’anno, i costi più elevati della manodopera hanno penalizzato le attività delle principali società minerarie.

I prezzi dell’oro sono aumentati del 30% dall’inizio dell’anno, grazie alle prospettive favorevoli sui tassi di interesse e alla crescente domanda di beni rifugio dovuta alle tensioni geopolitiche.

Tuttavia, la maggior parte delle società minerarie non è riuscita a trarre vantaggio dall’aumento dei prezzi.

“Ma i risultati di Newmont hanno rivelato che i grandi produttori di oro stanno ancora lottando con pressioni inflazionistiche, soprattutto per quanto riguarda i costi del lavoro, che durano più a lungo del previsto”, ha riportato Bloomberg News.

Gli esperti ritengono che, se le conclusioni di Newmont fossero esatte, i rischi riguarderebbero l’intero settore minerario.

Newmont spende di più per estrarre l’oro

La società con sede negli Stati Uniti ha affermato di aver speso più soldi per estrarre oro dalle sue miniere in Australia, Canada, Perù e Papua Nuova Guinea rispetto al trimestre precedente.

Anche le spese in conto capitale sono aumentate del 10%, grazie ai progetti di espansione in Australia e Argentina.

Alcune delle spese più elevate dell’azienda derivano da importanti asset acquisiti tramite l’acquisizione da 15 miliardi di dollari di Newcrest Mining Ltd., avvenuta lo scorso anno.

L’azienda con sede a Denver è il primo grande produttore di oro a pubblicare risultati in una stagione di utili in cui gli analisti prevedono rendimenti eccezionali per il settore.

Aumento dei costi del lavoro

L’aumento del costo del lavoro presso Newmont potrebbe rappresentare un motivo di preoccupazione per l’intero settore minerario.

L’amministratore delegato Tom Palmer è stato citato da Bloomberg News:

È nei costi del lavoro che stiamo assistendo a questa escalation.

“Che si tratti di chiusure per manutenzione, manutenzione utilizzata per integrare la forza lavoro, costi di gestione dei campi, costi di trasporto delle persone da e per i campi, è qui che stiamo assistendo a un’escalation che va oltre quanto avevamo ipotizzato all’inizio dell’anno”.

Barrick Gold Corp non raggiunge le aspettative di produzione

La scorsa settimana, la Barrick Gold Corporation ha segnalato una produzione di oro inferiore alle attese nel terzo trimestre, a causa di un calo della produzione nelle sue miniere di Carlin e Cortez in Nevada.

La produzione preliminare totale di oro di Barrick è stata di 943.000 once nel terzo trimestre conclusosi a settembre, rispetto alle 975.000 once stimate dagli analisti.

La società ha segnalato una minore produzione di oro in un contesto di costi operativi più elevati per l’intero settore minerario.

Si prevede che il secondo produttore di oro al mondo pubblicherà i suoi risultati finanziari all’inizio di novembre.

Nonostante il calo delle azioni, i minatori d’oro potrebbero trarre un po’ di sollievo dai prezzi record

Nonostante il calo delle azioni delle società minerarie e la delusione degli investitori, le società minerarie potrebbero registrare un quarto trimestre migliore.

Barrick ha affermato che prevede un quarto trimestre sostanzialmente più forte, per riportare la produzione del 2024 in linea con le sue previsioni annuali per oro e rame.

Inoltre, Newmont ha pubblicato il suo profitto trimestrale più alto in cinque anni, nonostante abbia deluso le aspettative degli analisti. Ciò è dovuto principalmente ai prezzi record dell’oro.

Carey MacRury, analista minerario presso Canaccord Genuity, ha dichiarato a Bloomberg:

Le aspettative della strada erano troppo alte. Era negativo, senza dubbio, ma non credo che sia così negativo come quello che il mercato ci sta dicendo oggi.