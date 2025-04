Giovedì le azioni statunitensi hanno subito un forte sell-off a causa dell’ultima serie di dazi imposti dal presidente Donald Trump, che ha alimentato i timori di una guerra commerciale globale e di un rallentamento economico.

L’ S&P 500 è crollato di oltre il 4%, segnando la sua peggiore giornata da settembre 2022 e riportandolo in territorio di correzione.

Il Dow Jones Industrial Average ha perso 1.500 punti, ovvero il 3,6%, mentre il Nasdaq Composite è crollato del 5,5% a causa della corsa degli investitori a valutare le conseguenze delle nuove politiche commerciali.

Le tariffe, annunciate mercoledì, impongono un dazio base del 10% su tutte le importazioni, conaliquote significativamente più elevate per i principali partner commerciali: 54% per la Cina, 20% per l’Unione Europea e 46% per il Vietnam.

I titoli tecnologici e del settore retail i più colpiti – Azioni Apple e Nike le più penalizzate

Copy link to section

Le multinazionali con una significativa esposizione alle importazioni hanno subito il peso maggiore del crollo del mercato.

Apple, che produce la maggior parte dei suoi iPhone in Cina, ha perso l’8,7%, mentre Amazon e Meta Platforms sono scese rispettivamente dell’8,8% e dell’8%.

HP Inc. ha subito una delle perdite più consistenti del settore, crollando del 16%.

L’analista di Wedbush, Dan Ives, ha dichiarato che i titoli tecnologici “saranno chiaramente sotto forte pressione a seguito di questo annuncio, a causa delle preoccupazioni per la distruzione della domanda, le catene di approvvigionamento e, soprattutto, la questione dei dazi Cina/Taiwan”.

Anche i rivenditori hanno subito forti cali, poiché i dazi più elevati hanno minacciato i margini di profitto e la spesa dei consumatori.

Nike ha perso il 12%, mentre Dollar Tree e Five Below sono crollate rispettivamente dell’8% e del 29%.

Nell’anno fiscale 2024, le fabbriche in Vietnam hanno prodotto circa il 50% delle calzature Nike e il 28% dei suoi capi di abbigliamento.

Lululemon Athletica e Deckers Outdoor, che dipendono fortemente dalla produzione asiatica, hanno registrato un calo rispettivamente del 13% e del 17%.

Nemmeno i titoli bancari sono stati risparmiati, poiché i timori di un rallentamento economico e di condizioni di prestito più deboli hanno fatto scendere le azioni.

Bank of America ha perso il 9,3%, JPMorgan Chase il 6,5% e Wells Fargo l’8%.

I titoli dei semiconduttori e dei veicoli elettrici faticano nonostante le rassicurazioni della Casa Bianca

Copy link to section

Nonostante la Casa Bianca abbia chiarito che Taiwan sarebbe stata esentata dai nuovi dazi sui semiconduttori, i produttori di chip hanno comunque registrato forti cali.

Nvidia è scesa del 5,2%, Advanced Micro Devices ha perso il 5% e Qualcomm è diminuita del 6,7%.

Tesla, che mercoledì aveva registrato un rialzo dopo le notizie secondo cui l’amministratore delegato Elon Musk avrebbe potuto abbandonare il suo ruolo di consigliere governativo, ha invertito la tendenza e ha perso il 5,7%.

Il produttore di veicoli elettrici era già sotto pressione dopo un calo del 13% delle consegne nel primo trimestre, ben al di sotto delle aspettative degli analisti.

La volatilità del mercato aumenta, gli analisti avvertono di un possibile calo nella fascia 5.200-5.400.

Copy link to section

La forte svendita ha intensificato le preoccupazioni che l’economia statunitense stia scivolando verso una recessione.

Il calo dell’S&P 500 lo ha riportato in territorio di correzione, con una flessione superiore al 10% rispetto al suo recente picco.

Gli investitori stanno monitorando attentamente se l’indice riuscirà a mantenere il livello critico di 5.500 punti, con gli analisti che avvertono di un potenziale ulteriore calo nell’intervallo 5.200-5.400.

“Lo scenario peggiore per i dazi si è concretizzato e i mercati non erano preparati”, ha dichiarato Mary Ann Bartels, responsabile della strategia di investimento presso Sanctuary Wealth.

“Questo ha innescato una forte reazione di avversione al rischio, e potremmo assistere a un ulteriore ribasso del 5-10% se i livelli di supporto non dovessero reggere.”

L’indice di volatilità del mercato CBOE (VIX), ampiamente considerato l’indicatore della paura di Wall Street, è salito a 27, riflettendo l’aumento dell’incertezza che sta attanagliando i mercati finanziari.

Con l’intensificarsi delle vendite, gli investitori rivolgeranno la loro attenzione al rapporto sui posti di lavoro non agricoli statunitensi di venerdì, che potrebbe fornire ulteriori indizi sulle prospettive economiche e sulla risposta politica della Federal Reserve.