L’amministrazione Trump scioglie la task force del Dipartimento di Giustizia per l’applicazione della legge sulle criptovalute.

Il Dipartimento di Giustizia ha silenziosamente ritirato la sua squadra dedicata all’applicazione della legge in materia di criptovalute, in linea con la revisione normativa dell’amministrazione Trump.

In un memorandum di quattro pagine, il vice procuratore generale Todd Blanche ha dichiarato che il Dipartimento di Giustizia “non è un regolatore di asset digitali”, criticando quella che ha definito la “strategia sconsiderata di regolamentazione tramite azioni penali” della precedente amministrazione.

Blanche, che ora ricopre la seconda carica più alta del Dipartimento di Giustizia dopo aver difeso Donald Trump in diversi casi di alto profilo, ha annunciato lo scioglimento del National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) “con effetto immediato”.

La mossa fa parte di sforzi più ampi per attuare l’ordine esecutivo di Trump di gennaio sugli asset digitali, che richiedeva “chiarezza normativa” e un cambiamento nell’approccio delle agenzie federali al settore delle criptovalute.

Secondo il memorandum, i pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia daranno ora priorità ai casi che coinvolgono “individui che danneggiano gli investitori in asset digitali”, come le frodi, piuttosto che intraprendere azioni contro infrastrutture come exchange, mixer o portafogli di autocustodia.

Cos’è il National Cryptocurrency Enforcement Team?

Copy link to section

Dal suo lancio nel 2021 sotto la presidenza di Joe Biden, l’NCET è diventato un attore centrale negli sforzi del governo per contrastare i crimini legati alle criptovalute.

Supportata dai pubblici ministeri delle unità per i crimini informatici e il riciclaggio di denaro del Dipartimento di Giustizia, la task force si è rapidamente costruita una reputazione di casi di grande risonanza mediatica.

Ha svolto un ruolo di primo piano nel procedimento penale contro Tornado Cash, il mixer di criptovalute decentralizzato accusato di aver aiutato gli hacker nordcoreani a riciclare fondi rubati.

L’NCET ha inoltre contribuito a formulare accuse contro Avraham Eisenberg, il trader responsabile dell’exploit da 100 milioni di dollari di Mango Markets.

L’accusa ha sostenuto che Eisenberg ha manipolato l’oracolo dei prezzi del protocollo per sottrarre fondi, mentre lui ha affermato che si trattava di una “strategia di trading legale”.

L’unità ha inoltre contribuito a casi che coinvolgevano Bitzlato, un exchange con sede a Hong Kong accusato di riciclare centinaia di milioni per criminali informatici, e hacker nordcoreani che utilizzavano criptovalute per eludere le sanzioni.

In particolare, la NCET ha sostenuto l’ azione penale del Dipartimento di Giustizia contro il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, e ha lavorato alle indagini su Binance e sul suo ex CEO, Changpeng Zhao.

Al suo apice, l’unità ha svolto il ruolo di task force centrale del Dipartimento di Giustizia per le criptovalute, coordinandosi strettamente con la SEC, la CFTC e altre agenzie.

A metà del 2023, il Dipartimento di Giustizia ha dimostrato il suo impegno nei confronti dell’unità rivedendone la struttura interna.

A luglio, l’alto funzionario del Dipartimento di Giustizia Nicole Argentieri ha annunciato che l’NCET sarebbe diventato parte integrante e permanente della Sezione Crimini Informatici e Proprietà Intellettuale del dipartimento.

All’epoca, Argentieri descrisse il cambiamento come un passo verso “il raggiungimento di un livello superiore per l’NCET”, posizionandolo accanto ad altre importanti iniziative contro la criminalità informatica.

La posizione pro-criptovalute di Trump sotto attacco

Copy link to section

La chiusura di NCET è l’ultima di una serie di mosse a favore delle criptovalute da parte dell’amministrazione Trump.

Oltre ad aver ordinato alle agenzie di regolamentazione come la SEC e la CFTC di allentare la pressione sulle aziende di asset digitali, Trump ha raddoppiato gli sforzi per posizionare gli Stati Uniti come un hub globale per le criptovalute.

A marzo, ha firmato un ordine esecutivo che autorizzava la creazione di una riserva nazionale di Bitcoin e altri asset digitali.

Qualche giorno dopo, ha ospitato un vertice a Washington, DC, con i principali dirigenti del settore delle criptovalute per discutere le priorità del settore e l’allineamento delle politiche.

“Ho promesso di rendere l’America la superpotenza mondiale del Bitcoin e la capitale delle criptovalute del pianeta”, ha dichiarato Trump all’evento. “E stiamo intraprendendo azioni storiche per mantenere questa promessa”.

Tuttavia, la rapida adozione delle criptovalute da parte dell’amministrazione ha suscitato le critiche di chi vede potenziali conflitti di interesse.

Alcuni hanno sottolineato il coinvolgimento diretto di Trump in progetti come la memecoin ufficiale Trump (TRUMP), i legami della sua famiglia con il protocollo World Liberty Financial (WLFI) e i piani per ETF legati alle criptovalute sotto Trump Media.

Commentando la chiusura, Tim Miller, commentatore politico ed ex stratega del GOP, ha definito le azioni dell’amministrazione senza precedenti.

“Il presidente sta orchestrando una truffa con le criptovalute, attraverso la quale può ricevere milioni di dollari in modo anonimo”, ha dichiarato Miller.

“Davvero nessun caso di corruzione come questo nella nostra storia — almeno non proveniente dalla Casa Bianca.”