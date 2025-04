I dazi di Trump e le successive ritorsioni di altre nazioni hanno creato scompiglio sui mercati azionari statunitensi nelle ultime settimane – e a quanto pare il peso sta ricadendo sui risparmiatori americani, soprattutto su quelli vicini alla pensione.

Gli americani stanno vedendo i loro conti pensionistici 401(k) perdere migliaia di dollari mentre l’amministrazione Trump continua a invocare una guerra commerciale globale.

I loro piani di affidarsi ai conti pensionistici durante la vecchiaia sono sempre più a rischio a causa della continua svendita.

In effetti, alcuni pensionati statunitensi hanno già iniziato a chiedersi se sarebbero in grado di rimanere in pensione qualora il crollo del mercato dovesse continuare.

“È stressante. Se continua così, non potrò rimanere in pensione”, ha dichiarato Victor Fettes, un pensionato di 54 anni della Georgia, in un’intervista alla NBC la scorsa settimana.

Perché la svendita del mercato è importante per i pensionati statunitensi?

All’inizio di questa settimana, l’indice di riferimento S&P 500 ha registrato un calo di circa il 20% rispetto al massimo da inizio anno.

Questo è significativo per i pensionati americani, poiché i conti di risparmio 401(k) sono spesso fortemente esposti al mercato azionario attraverso fondi comuni di investimento o fondi negoziati in borsa.

Questo spiega sufficientemente perché la svendita innescata dai dazi, che ha cancellato oltre 11 trilioni di dollari dai mercati statunitensi dall’insediamento di Trump il 20 gennaio, sta rendendo i risparmiatori più nervosi nel 2025.

Mentre i dazi continuano a colpire l’economia globale, anche i pensionati statunitensi stanno rimandando acquisti importanti e ristrutturazioni di case. Alcuni temono addirittura che le perdite sui piani 401(k) possano compromettere significativamente la loro qualità di vita.

Cosa significa la pausa di 90 giorni sui dazi di Trump

Al momento della stesura, le azioni statunitensi sono in leggero rialzo dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una pausa di 90 giorni su tutte le tariffe reciproche per i paesi non ritorsivi.

Tuttavia, resta incerto se tale vantaggio sarà sostenibile, dato che non indica un’inversione di rotta sulle tariffe.

Quindi, fa ben poco per alleviare l’impatto negativo previsto delle nuove tasse sulle imprese statunitensi, il che suggerisce che i prezzi delle azioni potrebbero vacillare di nuovo in futuro, con potenziali ulteriori perdite per i pensionati statunitensi.

Detto questo, l’indice di riferimento S&P 500 è attualmente in rialzo di quasi il 7,0% rispetto alla chiusura precedente.

Gli esperti hanno abbassato gli obiettivi di fine anno per l’indice SPX.

L’incertezza dovuta ai dazi ha spinto anche le società di investimento a diventare più prudenti sull’SPX quest’anno.

All’inizio di questa settimana, David Lefkowitz, responsabile delle azioni statunitensi presso la UBS con sede a Zurigo, ha abbassato il suo obiettivo di fine anno per l’indice di riferimento a 5.800.

Lefkowitz ha ritrattato la sua precedente previsione di 6.400, poiché le politiche commerciali di Trump hanno spinto “il nostro team economico a rivedere al ribasso le aspettative di crescita, riflettendo la debole crescita del PIL di quest’anno”.

Nella sua nota di ricerca, lo stratega ha rivisto al ribasso anche la sua stima degli utili per azione dell’SPX per quest’anno, di quasi il 6,0%, portandola a 250 dollari.

Nonostante ciò, il suo obiettivo di fine anno per l’indice di riferimento continua a suggerire un potenziale rialzo di circa l’8,0% da qui.