In uno sforzo coordinato per rafforzare la fiducia degli investitori, le principali società di intermediazione cinesi si sono impegnate ad aiutare a stabilizzare i prezzi delle azioni nazionali, ha annunciato la borsa di Shanghai.

Questo impegno arriva mentre numerose società quotate hanno annunciato piani di riacquisto delle proprie azioni, una risposta alla crescente guerra commerciale che ha scosso il mercato locale.

La Borsa di Shanghai (SSE) ha rivelato martedì sera di aver convocato un incontro con 10 importanti società di intermediazione per sottolineare l’importanza cruciale della stabilizzazione dei mercati di fronte agli shock esterni.

La SSE ha dichiarato che le società partecipanti, tra cui Citic Securities, Orient Securities e Industrial Securities, hanno espresso ottimismo sulle prospettive di crescita a lungo termine della Cina e si sono impegnate a lavorare attivamente per stabilizzare il mercato, un chiaro segnale di sostegno agli sforzi del governo.

Il dazio del 104% sulle merci cinesi negli Stati Uniti

Copy link to section

Gli Stati Uniti hanno annunciato che i dazi del 104% sulle importazioni dalla Cina entreranno in vigore poco dopo la mezzanotte, intensificando le tensioni commerciali che hanno già scosso i mercati globali e colpito le azioni cinesi, sottolineando la minaccia immediata per l’economia cinese.

L’incontro tra le società di intermediazione rappresenta un’accelerazione degli sforzi delle autorità cinesi per cercare di limitare i danni della guerra commerciale.

Questo fa seguito alle precedenti promesse di Central Huijin, il fondo sovrano governativo, di aumentare le proprie partecipazioni azionarie per fornire ulteriore sostegno al mercato.

A rafforzare lo sforzo, oltre 100 società cinesi quotate hanno pubblicato annunci riguardanti acquisti o riacquisti di azioni, cercando di rafforzare la fiducia in un mercato che questa settimana è crollato ai minimi degli ultimi sei mesi, creando ulteriori preoccupazioni per gli investitori.

Il produttore di macchine edili Sanyi Heavy Industry Co. ha dichiarato di aver riacquistato martedì 5 milioni di azioni per un valore di 92,9 milioni di yuan (12,64 milioni di dollari) sul mercato pubblico, dimostrando un’azione concreta.

Leggi anche | Quali settori statunitensi sono più a rischio a causa delle nuove tariffe cinesi?

Analogamente, XCMG Construction Machinery ha annunciato piani per riacquistare azioni della società per un valore fino a 3,6 miliardi di yuan, sottolineando la portata degli sforzi aziendali per stabilizzare i prezzi delle azioni.

Oltre 20 società quotate controllate dal governo centrale hanno inoltre annunciato piani di riacquisto di azioni sotto la guida dell’ente regolatore cinese per le attività statali, segnalando una risposta unificata da parte del governo e delle imprese statali.

Questo gruppo comprende importanti compagnie petrolifere come PetroChina e Sinopec, nonché produttori di energia come China Shenhua Energy Co e GD Power Development, evidenziando l’ampia portata delle iniziative di riacquisto.