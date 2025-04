Secondo un nuovo rapporto sulla ricchezza globale, Londra ha registrato la partenza di un numero maggiore di residenti super-ricchi rispetto a qualsiasi altra città al mondo, ad eccezione di Mosca.

La capitale ha perso 11.300 milionari in dollari solo nell’ultimo anno, tra cui 18 centimilionari e due miliardari, evidenziando una tendenza preoccupante per la città un tempo considerata una calamita per la ricchezza globale.

Il rapporto, redatto da New World Wealth per la società di consulenza per la migrazione Henley & Partners, definisce la ricchezza in termini di attività liquide investibili, come contanti, obbligazioni e azioni.

Non tiene conto del valore delle proprietà. Il numero sempre minore di residenti ricchi a Londra segna un calo del 12% dal 2014, mentre Mosca, alle prese con le sanzioni occidentali e l’instabilità politica, ha perso il 25% dei suoi cittadini benestanti.

Tuttavia, in termini assoluti, Londra ha subito l’esodo più significativo, con circa 30.000 milionari che hanno lasciato la città nell’ultimo decennio, il triplo di quelli che hanno lasciato Mosca.

La capitale britannica, che conta ancora 215.700 milionari, rimane tra le città più costose al mondo, preceduta solo da Hong Kong, New York e Monaco per i prezzi degli immobili al metro quadrato.

Aumenti delle tasse e cambiamenti di politica spingono i milionari a emigrare.

Gli analisti attribuiscono la perdita di residenti benestanti a Londra a una combinazione di aumento delle tasse, prolungata incertezza economica e riforme politiche mirate ai ricchi.

La recente repressione dei contribuenti non residenti da parte della Cancelliera Rachel Reeves ha accelerato la fuga di capitali.

I critici sostengono che queste misure potrebbero costare all’economia britannica oltre 10 miliardi di sterline all’anno, per un totale di 111 miliardi di sterline di crescita persa nel prossimo decennio, secondo le stime dell’Adam Smith Institute.

Andrew Amoils, responsabile della ricerca presso New World Wealth, ha affermato che le tasse relativamente elevate sulle plusvalenze e sulle successioni nel Regno Unito scoraggiano sia gli imprenditori che i pensionati.

“Vale la pena notare che la maggior parte delle aziende del FTSE 100 sono state fondate da centimilionari”, ha osservato Amoils.

“La perdita di queste persone ha un impatto enorme sull’economia.”

Inoltre, la diminuzione dell’attrattiva della Gran Bretagna è aggravata dalla crescente dominanza globale dei settori tecnologici americani e asiatici, spingendo i ricchi imprenditori a trasferirsi in città che offrono maggiori potenzialità di crescita e minori oneri fiscali.

Città come Parigi e Dubai stanno attirando queste fortune mobili, attratte da ambienti normativi più favorevoli e da interessanti programmi di migrazione per investimenti.

La Brexit e il declino dell’influenza finanziaria di Londra aggravano la crisi.

Le conseguenze della Brexit rimangono un fattore determinante nel declino dello status di Londra.

La segretaria alla Cultura Lisa Nandy lo ha riconosciuto, dichiarando a Sky News che il rapporto sottolinea la necessità di un accordo migliore con l’Unione Europea per sostenere le imprese britanniche.

“Il rapporto indica una varietà di fattori, in particolare la Brexit”, ha detto. “Ci impegniamo a garantire un accordo molto migliore con l’UE per sostenere le imprese britanniche”.

A peggiorare le cose, la Borsa di Londra, un tempo la più grande al mondo per capitalizzazione di mercato, è scivolata all’undicesimo posto a livello globale.

Gli ultimi due decenni sono stati caratterizzati da un’ondata di delisting aziendali e da una scarsità di nuove IPO, indebolendo la posizione di Londra come principale centro finanziario europeo.

L’amministratore delegato di Henley & Partners, Juerg Steffen, ha evidenziato una tendenza globale più ampia, osservando che le città che combinano “libertà di investimento con vantaggi in termini di stile di vita” stanno superando i tradizionali centri finanziari.

“Questi centri urbani condividono un DNA comune: solidi quadri giuridici, sofisticate infrastrutture finanziarie e, forse soprattutto, programmi di migrazione per investimenti che accolgono talenti e capitali globali”, ha osservato Steffen.

Sebbene Londra continui a figurare tra le città d’élite del mondo, la costante partenza dei suoi residenti più ricchi solleva questioni urgenti sulla sua futura resilienza economica.

Con centri rivali come Dubai, Parigi, Ginevra e Francoforte in ascesa, Londra si trova ad affrontare una sfida formidabile per riconquistare la sua precedente posizione di rifugio globale per i ricchi.