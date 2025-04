L’espressione “Vendi l’America” si è evoluta da meme commerciale a realtà finanziaria. Dai titoli di Stato americani al dollaro USA, fino alle più grandi azioni statunitensi.

Questa settimana, dopo una caotica svendita di obbligazioni e un crollo del mercato durato tre giorni, il presidente Donald Trump ha fatto marcia indietro sul suo aggressivo piano tariffario. Almeno parzialmente.

Ma il danno è fatto. Anche dopo che la Casa Bianca ha offerto una pausa di 90 giorni sui dazi per la maggior parte dei paesi, i futures statunitensi sono rimasti stabili mentre le azioni globali hanno continuato a salire.

Il mercato obbligazionario è ancora scosso. E per la prima volta da anni, gli investitori si chiedono apertamente se gli asset statunitensi siano ancora il porto sicuro che erano un tempo.

Cosa è appena successo ai mercati statunitensi?

Copy link to section

Da venerdì a mercoledì, gli investitori hanno assistito a una sorta di svendita sincronizzata, un fenomeno insolito nelle economie sviluppate.

L’S&P 500, i titoli del Tesoro e il dollaro sono crollati bruscamente. Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è schizzato di 60 punti base in tre sedute. È stato il movimento più brusco dal 2001. Il Nasdaq è sceso in territorio di correzione prima di rimbalzare del 12% in un solo giorno dopo l’annuncio della pausa tariffaria.

Normalmente, quando le azioni scendono, le obbligazioni salgono. Questa volta non è successo. Invece, gli hedge fund hanno venduto massicciamente titoli del Tesoro in un’ondata di vendite forzate legate a una strategia di arbitraggio fallita.

Le conseguenze sono state amplificate dalla scarsa liquidità del mercato e dalle posizioni a leva. A un certo punto, il rendimento decennale ha raggiunto il 4,515%, rispetto al 3,9% di pochi giorni prima.

Il dollaro USA si è inoltre indebolito nei confronti di valute rifugio come lo yen e il franco svizzero, nonostante l’aumento dei rendimenti. L’indice del dollaro (DXY) rimane in calo per il mese. L’incapacità del dollaro di attrarre capitali in un momento di stress globale è stato un grande segnale d’allarme.

Perché Trump ha cambiato idea?

Copy link to section

L’inversione di rotta di Trump sui dazi non riguardava la diplomazia o l’economia. Riguardava i mercati.

Secondo Bloomberg e fonti interne alla Casa Bianca, Trump ha trascorso la prima parte della settimana osservando i rendimenti obbligazionari, i grafici azionari e i commenti di Fox Business.

Quando il rendimento decennale ha superato il 4,5% e alleati di spicco come Jamie Dimon e Bill Ackman hanno lanciato l’allarme recessione, Trump ha ceduto.

Nel giro di poche ore, il suo team ha redatto un post per Truth Social, annullando le tariffe per la maggior parte dei paesi, ad eccezione della Cina, e lo ha pubblicato senza revisione legale.

La mossa ha innescato il maggiore balzo giornaliero del Nasdaq dal 2001. Ma il mercato obbligazionario ha reagito a malapena. E questo ci dice qualcosa di più serio. Forse i mercati non credono che sia finita.

È la fine del mito del rifugio sicuro statunitense?

Copy link to section

La frase “Vendi l’America” è diventata un titolo virale questa settimana per una ragione. Gli investitori non hanno venduto solo azioni statunitensi.

Hanno venduto obbligazioni. Hanno venduto dollari.

Hanno venduto tutto. E non si trattava solo di trader giornalieri o fondi speculativi. Erano fondi pensione, banche centrali straniere e investitori istituzionali che riequilibravano il loro portafoglio riducendo l’esposizione agli Stati Uniti.

Parte del problema è di natura tecnica. Le operazioni di arbitraggio sono saltate. Gli hedge fund hanno ricevuto richieste di margine. I dealer non avevano la capacità di bilancio per assorbire i flussi.

Ma una parte del problema è strutturale. Gli Stati Uniti stanno ora registrando contemporaneamente deficit elevati, inflazione alta e una politica commerciale imprevedibile. Non è un porto sicuro. È un asset rischioso con privilegi di valuta di riserva.

Gli investitori stranieri sembrano essere d’accordo. Si stima che la Cina detenga circa 800 miliardi di dollari in titoli del Tesoro statunitense.

Sebbene non vi siano prove concrete di vendite massicce, l’asta dei titoli del Tesoro a 3 anni di questa settimana ha registrato una delle offerte straniere più deboli degli ultimi anni.

Secondo Morningstar, gli acquirenti nazionali hanno assorbito solo il 6,2% dell’offerta, rispetto a una media del 19%.

Nel frattempo, i Bund tedeschi sono rimasti stabili. L’euro si è apprezzato rispetto al dollaro. E l’oro ha superato i 3.100 dollari l’oncia, mentre gli investitori cercano sicurezza altrove.

Dobbiamo andare nel panico?

Copy link to section

Non è ancora una crisi, ma è un grande cambiamento di paradigma. La Fed ha margini di manovra limitati. I verbali della riunione di marzo hanno mostrato preoccupazione per il fatto che i dazi avrebbero aumentato l’inflazione.

I mercati stanno ora scontando un minor numero di tagli dei tassi per l’anno, scesi da oltre 100 punti base a circa 80.

Se i rendimenti rimarranno elevati e l’inflazione aumenterà a causa dei dazi, la Fed potrebbe essere costretta a rimanere inattiva mentre l’economia rallenta.

Trump, nel frattempo, ha già dichiarato che la sospensione dei dazi è solo questo: una sospensione. Il dazio del 10% su tutte le importazioni rimane in vigore.

Il dazio cinese è stato nuovamente aumentato, ora al 125%. Una nuova serie di tensioni commerciali potrebbe riaccendere un’altra svendita. Il mercato ha già dimostrato cosa succede quando perde fiducia.

C’è anche il rischio di ritorsioni globali. La Cina ha imposto dazi dell’84% sulle merci statunitensi e sanzioni a 18 aziende americane.

L’Europa è sotto pressione per rispondere. La partita a lungo termine, soprattutto con la Cina, è ora una prova di resistenza economica.

Trump sta giocando a chi cede per primo. Ma la Cina sembra preparata ad assorbire il colpo. La teoria dei giochi suggerisce che la parte più disposta a soffrire di solito vince.

Infine, c’è un altro grande rischio, oltre ai dazi: la perdita di fiducia degli investitori globali nella governance economica statunitense. Le caotiche inversioni di rotta politiche. La comunicazione tramite i social media.

La discrepanza tra ciò che viene detto a Washington e ciò che sta realmente accadendo sui mercati.

La settimana appena trascorsa ha dimostrato che ora è il mercato a fissare i limiti della politica statunitense. Quando il mercato obbligazionario si fa “nervoso”, Washington ascolta. Ma questo non è un bene. Significa che la fiducia non è più automatica. Il beneficio del dubbio è svanito.

Per la prima volta in una generazione, gli investitori non considerano più gli asset statunitensi la destinazione predefinita, ma una scelta tra molte. Questo è il fulcro della strategia di “vendita dell’America”. E anche se dovesse subire una pausa, l’idea è ormai in gioco.