Il piano tedesco per salvare la difesa europea e il suo futuro industriale

La politica di difesa tedesca è cambiata di più nelle ultime quattro settimane che negli ultimi quattro decenni.

Con un voto storico, Berlino ha rimosso il freno al debito costituzionale, sbloccando oltre 500 miliardi di euro di fondi pubblici per ricostruire le forze armate e rinnovare le infrastrutture nazionali.

Il nuovo governo si è impegnato ad aumentare il numero di truppe, intensificare la produzione di armi e riconvertire parte della sua industria automobilistica per la difesa.

Allo stesso tempo, sta raddoppiando gli incentivi per i veicoli elettrici e gli incentivi industriali per rilanciare le ambizioni verdi dell’Europa e dare impulso ai produttori europei di veicoli elettrici.

Quanto sta spendendo la Germania?

Il 18 marzo, il Bundestag ha approvato un emendamento costituzionale per sospendere il freno al debito.

La decisione consente una spesa di 500 miliardi di euro nei prossimi dieci anni, con altri 100 miliardi probabilmente in arrivo se le spese per la difesa raggiungeranno il 3,5% del PIL.

Parte di questi fondi è destinata alle ferrovie e agli ospedali, ma l’obiettivo strategico è chiaro: una modernizzazione militare su larga scala.

La Germania aveva cronicamente sottofinanziato le proprie forze armate dagli anni ’90.

Entro il 2024, avrà appena raggiunto per la prima volta in oltre 30 anni la soglia del 2% della NATO.

La Bundeswehr manca di rifornimenti, equipaggiamento e infrastrutture.

Le caserme sono fatiscenti. Il numero di truppe è stagnante. Un recente rapporto parlamentare ha rilevato che, nonostante il fondo di 100 miliardi di euro approvato nel 2022, la prontezza operativa di base era ancora lontana anni.

Ora, i nuovi fondi sono destinati a tutto, dalle corazzate F127 e gli aerei Eurofighter ai droni, ai satelliti e alle scorte di missili.

Il generale Carsten Breuer vuole 100.000 soldati in più e sostiene apertamente il ritorno del servizio militare.

Arrivò persino ad avvertire che la Germania doveva essere pronta alla guerra entro quattro anni.

Il ministro della Difesa Boris Pistorius ha espresso preoccupazioni simili, citando le minacce russe e l’“imprevedibilità delle relazioni transatlantiche”.

L’ambizione è di una portata inedita. Così come l’urgenza.

Cosa ha rotto la moderazione di Berlino?

L’invasione russa dell’Ucraina ha innescato l’originale “Zeitenwende” tedesca nel 2022.

Ma è stato il ritorno di Donald Trump a trasformare un cambio di rotta in un completo riorientamento.

Trump ha bloccato le spedizioni di armi all’Ucraina, ha messo in discussione gli obblighi della NATO e ha segnalato che l’Europa non poteva più dare per scontata la protezione degli Stati Uniti.

Recenti rivelazioni provenienti dall’interno della leadership politica statunitense hanno dimostrato che l’Europa è ora vista meno come un partner e più come un peso.

La fiducia nell’alleanza transatlantica è crollata. Recenti sondaggi hanno mostrato che la maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale considera Donald Trump una minaccia per la pace europea.

Sono quasi tanti quanti quelli che vedono Vladimir Putin allo stesso modo.

Questo crollo non ha lasciato alla Germania altra scelta che intensificare i propri sforzi.

Il cancelliere in pectore Friedrich Merz ha a lungo messo in guardia sull’inaffidabilità degli Stati Uniti e ora considera la difesa un imperativo sia nazionale che europeo.

La politica di difesa tedesca, un tempo plasmata dal pacifismo del dopoguerra e dai legami economici, è ora incentrata sulla preparazione al conflitto e sulla deterrenza delle minacce alle porte dell’Europa.

La Germania ce la farà?

Raccogliere i fondi è stata la parte facile. La parte difficile è trasformare quegli euro in armi, infrastrutture e capacità.

Il settore della difesa tedesco si trova ad affrontare rischi di esecuzione ben noti. Gli appalti sono lenti. I progetti si impantanano in revisioni legali.

Gli obiettivi di reclutamento vengono ripetutamente mancati. La Bundeswehr conta oggi solo 181.000 soldati. Breuer ne vorrebbe 460.000, comprese le riserve.

L’esecuzione è anche una sfida politica. I socialdemocratici rimangono divisi sulla portata delle spese militari, soprattutto perché i tagli ai programmi sociali diventano sempre più probabili.

Lars Klingbeil, leader della SPD con una forte attenzione alla difesa, formatosi negli Stati Uniti durante l’11 settembre, dovrebbe assumere l’incarico di ministro delle Finanze.

Non ha esperienza nella gestione delle finanze pubbliche, ma gli è stato affidato il compito di bilanciare riarmo, investimenti e competitività industriale, il tutto evitando la frattura della coalizione.

Il settore industriale sarà altrettanto complesso. La Germania prevede di convertire le fabbriche automobilistiche inutilizzate in impianti di difesa.

Vuole inoltre proteggere Volkswagen e le sue concorrenti dalle multe sulle emissioni dell’UE che potrebbero indebolirle durante la transizione ai veicoli elettrici. È qui che politica economica e sicurezza nazionale iniziano a fondersi.

Perché i veicoli elettrici sono importanti in una storia di difesa

La credibilità industriale della Germania si basa ancora sul suo settore automobilistico.

Ecco perché la coalizione sta spingendo con forza sugli incentivi per i veicoli elettrici, sulle agevolazioni fiscali per le auto elettriche, sui sussidi per i veicoli ibridi e i camion a idrogeno, e su una spinta nazionale per le infrastrutture di ricarica.

Il messaggio è che la difesa e la crescita verde sono entrambe essenziali per la resilienza nazionale.

Volkswagen sta già reagendo. Nel primo trimestre del 2025, le sue vendite globali di veicoli elettrici sono aumentate del 59%, mentre le consegne in Europa sono più che raddoppiate.

In Germania, quasi la metà di tutte le auto elettriche vendute proveniva da un marchio del Gruppo Volkswagen.

Con Tesla in ritirata nella maggior parte dei mercati europei, la Germania ha ripreso il controllo della narrazione regionale sui veicoli elettrici.

Ma la pressione della Cina rimane. Nel primo trimestre, le vendite di veicoli elettrici di VW in Cina sono diminuite del 37%, mentre BYD continua a guadagnare terreno.

Qui si manifesta chiaramente la strategia a doppio binario della Germania. Il riarmo e la reindustrializzazione procedono parallelamente.

Non sono obiettivi contrastanti. Sono due facce della stessa medaglia: rendere di nuovo la Germania economicamente indipendente e strategicamente rilevante.

Un’economia di difesa, per scelta o per caso?

Questo intero piano non è mai stato parte di una grande visione. È una reazione. Una risposta rapida e improvvisata all’abbandono esterno e al decadimento interno.

La scomoda verità è che questo momento potrebbe aver richiesto uno shock esterno per forzare un cambiamento ormai necessario.

E ora la Germania ha la possibilità di fare qualcosa che non ha fatto dalla riunificazione: guidare non per senso di colpa, ma per necessità.

E così facendo, potrebbe dimostrare che la resilienza economica e la deterrenza militare non sono obiettivi in competizione.