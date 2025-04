Pfizer presenterà un’offerta di acquisizione a Viking Therapeutics?

Gli investitori si stanno riversando su Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) questa settimana dopo che un caso di danno epatico indotto da farmaci ha spinto Pfizer (NYSE: PFE) a interrompere lo sviluppo della sua pillola dimagrante.

Il prezzo delle azioni di Viking è aumentato del % nelle ultime sedute a seguito delle speculazioni secondo cui PFE ricorrerà ora a un’acquisizione per espandere la propria presenza nel settore della perdita di peso.

Viking Therapeutics sta attualmente testando un farmaco GLP-1 sia per via orale che iniettabile.

Inoltre, le sue azioni sono crollate di quasi il 50% quest’anno, il che la rende ancora più attraente come potenziale obiettivo di acquisizione.

Tuttavia, ci sono diverse ragioni per cui Pfizer potrebbe comunque decidere di non acquisire VKTX.

Pfizer possiede altre risorse per penetrare il mercato della perdita di peso.

Il fallimento del Danuglipron ha bloccato l’ingresso immediato di Pfizer nel competitivo mercato dei farmaci per la perdita di peso.

Tuttavia, l’azienda ha ancora altri due candidati in fase di sviluppo clinico.

Uno di questi, PF-07976016, è un altro farmaco anti-obesità da assumere una volta al giorno, sebbene agisca con un meccanismo nettamente diverso da quello del danuglipron.

Il danuglipron ha imitato l’ormone GLP-1 per aiutare i partecipanti allo studio a perdere peso in eccesso. Tuttavia, il PF-07976016 dell’azienda blocca invece il recettore GIP per ottenere lo stesso risultato.

Quindi, è plausibile che Pfizer preferisca concentrarsi sui test e sullo sviluppo dei propri asset per penetrare il mercato anti-obesità, piuttosto che spendere miliardi per un’acquisizione.

Pfizer non ha abbastanza liquidità per acquistare VKTX.

Pfizer potrebbe decidere di non acquistare Viking Therapeutics per ottenere un’immediata esposizione al mercato in rapida crescita dei farmaci per la perdita di peso, anche a causa di vincoli finanziari.

La multinazionale è stata impegnata in una serie di acquisizioni dall’inizio della pandemia di COVID.

Sebbene le acquisizioni multimiliardarie degli ultimi anni abbiano ampliato il suo portafoglio, hanno anche gravato l’azienda di un debito considerevole.

Attualmente, PFE dispone di una capacità di fusione e acquisizione (M&A) stimata tra i 10 e i 15 miliardi di dollari, il che rende progressivamente più difficile per l’azienda considerare un’acquisizione su larga scala come quella di VKTX nel 2025.

Infine, i farmaci per la perdita di peso di Viking sono attualmente in fase di sperimentazione di Fase 2, il che significa che i rischi clinici rimangono.

Se Pfizer dovesse spendere miliardi per un’acquisizione, probabilmente preferirebbe asset in fase avanzata o strategie alternative per farmaci contro l’obesità, invece di assumersi le incertezze di sviluppo di VKTX.

Conviene acquistare azioni Pfizer nel 2025?

Sebbene il fiasco del danuglipron rappresenti un grave ostacolo per l’impegno di Pfizer nell’entrare nel mercato dei farmaci per la perdita di peso, Wall Street continua a raccomandare di acquistare azioni della società ai livelli attuali.

Il rating di consenso sulle azioni PFE è attualmente “sovraponderato”.

Gli analisti hanno un obiettivo di prezzo medio di 29,41 dollari per il titolo farmaceutico, il che si traduce in un potenziale rialzo di circa il 35% rispetto ai livelli attuali.

Inoltre, le azioni Pfizer offrono un rendimento da dividendo notevolmente elevato del 7,78%, rendendole un’opzione interessante per gli investitori che cercano un reddito passivo, soprattutto con i rischi di recessione all’orizzonte.