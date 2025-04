L’Oklahoma è diventato l’ultimo stato americano a respingere ufficialmente i piani per la creazione di una riserva strategica di Bitcoin.

Secondo i dati della Legislatura dello Stato dell’Oklahoma, il disegno di legge 1203 (HB1203) non è riuscito a superare la Commissione per le entrate e le imposte del Senato dopo una votazione ravvicinata di 6-5 contro, durante una seduta di lunedì.

La decisione pone di fatto fine agli sforzi legislativi dello stato per adottare Bitcoin come parte della sua strategia di investimento dei fondi pubblici, senza che nessun altro disegno di legge attualmente in esame proponga misure simili.

Il disegno di legge HB1203, noto anche come Strategic Bitcoin Reserve Act, è stato presentato a gennaio dal rappresentante Cody Maynard.

Il disegno di legge, come molti altri attualmente in esame negli Stati Uniti, proponeva di consentire al Tesoriere di Stato di investire fino al 10% dei fondi provenienti da importanti conti statali, tra cui il Fondo Generale, il Fondo di Stabilizzazione delle Entrate e il Fondo di Riserva Costituzionale, in Bitcoin, stablecoin e altri asset digitali con capitalizzazione di mercato superiore a 500 miliardi di dollari.

Il disegno di legge di Maynard mirava a posizionare Bitcoin come copertura contro l’inflazione e le interferenze politiche. Secondo lui, Bitcoin rappresenta una forma di sovranità finanziaria. All’epoca dichiarò:

Bitcoin rappresenta la libertà dai burocrati che stampano moneta erodendo il nostro potere d’acquisto. Come forma di denaro decentralizzata, Bitcoin non può essere manipolato o creato da entità governative. È la riserva di valore definitiva per coloro che credono nella libertà finanziaria e nei principi di una moneta sana.

Il disegno di legge includeva anche disposizioni per lo staking di asset digitali e proponeva persino di offrire opzioni cripto all’interno dei portafogli pensionistici statali.

Nonostante avesse superato i primi ostacoli, tra cui un forte voto di 77-15 alla Camera dell’Oklahoma e un voto di 12-2 in commissione, il disegno di legge ha incontrato resistenza al Senato.

I legislatori di entrambi i partiti hanno espresso preoccupazione, portando infine al suo rifiuto. Tra i sei voti contrari figuravano i repubblicani Todd Gollihare, Chuck Hall, Brent Howard e Dave Rader, insieme ai democratici Julia Kirt e Mark Mann.

Questo sviluppo segue da vicino il ritiro dello Utah da un’iniziativa simile appena il mese scorso. Lo Utah aveva proposto un approccio più conservativo attraverso il disegno di legge 230 della Camera, che inizialmente consentiva allo stato di investire fino al 5% di fondi selezionati in Bitcoin e altre criptovalute di alto livello.

Tuttavia, durante le discussioni finali di inizio marzo, i legislatori hanno rimosso completamente la clausola sulla riserva di Bitcoin. Il disegno di legge emendato è stato poi approvato senza la disposizione sulle criptovalute, dopo che sponsor come il senatore Kirk A. Cullimore hanno sollevato preoccupazioni sui rischi di una prima adozione.

Al 16 aprile, altri cinque stati — Montana, Dakota del Nord, Pennsylvania, Dakota del Sud e Wyoming — hanno respinto le iniziative legislative volte a creare una riserva di Bitcoin a livello statale.

Altri stati propongono una riserva in Bitcoin

All’inizio di questo mese, il New Hampshire è diventato l’ ultimo stato a procedere con i piani di riserva in Bitcoin. Il 10 aprile, i legislatori hanno approvato il disegno di legge 302 della Camera con una votazione serrata di 192-179, rendendolo il quarto stato degli Stati Uniti a far avanzare un disegno di legge relativo alle riserve in Bitcoin attraverso una camera legislativa.

Nel frattempo, l’Arizona rimane in testa alla corsa per le riserve di Bitcoin. Due dei suoi progetti di legge, SB1373 e SB1025, hanno superato la commissione per le regole della Camera a marzo.

Altrove, il Texas sta attivamente perseguendo la creazione di una riserva di Bitcoin gestita dallo stato. Il disegno di legge del Senato 21, noto come Texas Strategic Bitcoin Reserve and Investment Act, propone di istituire un fondo speciale al di fuori del tesoro statale dedicato alla detenzione di Bitcoin come attività finanziaria.

Secondo il tracker legislativo Bitcoin Laws, sono in corso di discussione 40 progetti di legge strategici sulle riserve di Bitcoin in 20 stati degli Stati Uniti.