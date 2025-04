Perché le azioni Tesla sono scese di circa il 2% mercoledì

Le azioni Tesla sono scese di circa il 2% nelle prime contrattazioni di mercoledì, attestandosi intorno ai 249 dollari, con i mercati più ampi anch’essi sotto pressione.

Il Dow Jones è sceso di 180 punti, ovvero dello 0,4%, mentre l’S&P 500 e il Nasdaq hanno perso rispettivamente lo 0,97% e l’1,73%.

Gli investitori rimangono concentrati su tariffe, proteste e prossimi utili, ma sono anche in gioco le preoccupazioni sull’impatto delle politiche commerciali del presidente Donald Trump sull’attività di Tesla in Cina.

Il titolo è stato volatile negli ultimi mesi, passando da circa 250 dollari prima delle elezioni a 480 dollari poche settimane dopo, sull’onda dell’ottimismo che un secondo mandato di Trump potesse far schizzare il titolo alle stelle, grazie alla stretta associazione del CEO Elon Musk con il presidente.

Tuttavia, il rally si è esaurito. Le azioni sono scese a poco più di 280 dollari entro il 2 aprile, dopo che i deboli dati sulle consegne del primo trimestre hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che l’attività politica di Musk stesse pesando sulla reputazione di Tesla.

Da inizio anno, il titolo Tesla ha perso oltre il 34%.

Perché il titolo TSLA è sceso del 2% oggi?

Il calo odierno arriva dopo un articolo di Reuters, che cita fonti a conoscenza della situazione, secondo cui i dazi del presidente Donald Trump sulla Cina potrebbero ostacolare i piani di Tesla per aumentare la produzione interna di specifici prodotti.

Secondo il rapporto, i piani di Tesla di spedire componenti dalla Cina per i suoi camion elettrici Cybercab e Semi negli Stati Uniti sono stati bloccati dopo che il presidente Donald Trump ha aumentato i dazi sulle importazioni cinesi nell’ambito di un conflitto commerciale in corso.

La decisione rischia di compromettere la tabella di marcia di Tesla per la produzione di massa dei modelli tanto attesi, che l’amministratore delegato Musk ha presentato come fattori chiave di crescita per l’azienda.

Sebbene Tesla fosse preparata a gestire i costi con una tariffa del 34%, l’azienda ha sospeso le spedizioni quando le tasse sono aumentate ulteriormente.

Il 9 aprile Trump ha aumentato il dazio reciproco all’84%, portandolo poi al 125%, facendo salire il dazio totale sulle merci cinesi al 145%.

Analista taglia il target di prezzo delle azioni Tesla

Mercoledì, Piper Sandler ha abbassato il suo obiettivo di prezzo per le azioni Tesla da 450 a 400 dollari, mantenendo comunque il rating “Overweight”.

L’aggiustamento riflette le preoccupazioni in vista dei risultati del primo trimestre della società.

L’analista dell’azienda ha sottolineato che la mancanza di dettagli sul “Modello 2” di Tesla aumenta l’incertezza sulla crescita delle consegne.

In assenza di specifiche o prezzi chiari per il modello in arrivo, la previsione delle prestazioni future è diventata più difficile.

Gli analisti, tuttavia, hanno affermato che le prospettive a lungo termine per il titolo rimangono positive.

Tuttavia, sebbene le nostre previsioni a 2-3 mesi siano ribassiste, ricordiamo che TSLA può registrare forti rialzi ogni volta che emergono catalizzatori di “ampio respiro”.

Le prospettive di Wall Street su Tesla si stanno facendo più caute, poiché le tensioni commerciali pesano sul settore automobilistico.

La scorsa settimana, gli analisti di UBS, Goldman Sachs e Mizuho hanno ridotto i loro obiettivi di prezzo per la società, indicando l’aumento dei rischi tariffari, l’indebolimento della domanda e la probabilità di revisioni degli utili.