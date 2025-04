La Russia potrebbe spingere per la creazione di una propria stablecoin dopo che Tether ha bloccato i portafogli collegati a un exchange locale sanzionato, a seguito di azioni di contrasto da parte delle autorità statunitensi.

Parlando ai media locali, il vice ministro delle Finanze Osman Kabaloev ha esortato il governo a considerare lo sviluppo di una stablecoin ancorata al rublo come alternativa all’USDT di Tether.

Le sue dichiarazioni sono arrivate poche settimane dopo che Tether ha congelato circa 27-28 milioni di dollari in USDT il mese scorso su portafogli appartenenti a Garantex, un exchange di criptovalute russo soggetto a sanzioni internazionali.

Kabaloev ritiene che queste restrizioni abbiano messo in luce un punto debole importante nell’infrastruttura finanziaria digitale russa: la dipendenza del paese dalle stablecoin emesse all’estero.

Le tensioni sono inizialmente aumentate all’inizio di marzo, quando il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, insieme alle autorità tedesche e finlandesi, ha bloccato i domini collegati a Garantex.

Solo pochi giorni dopo, l’Ufficio per il controllo dei beni esteri del Tesoro statunitense ha imposto nuove sanzioni, accusando la piattaforma di riciclaggio di denaro e di elaborazione di transazioni per entità sanzionate come il movimento Houthi.

Garantex ha accusato Tether di “entrare in guerra contro il mercato russo delle criptovalute”, avvertendo gli utenti che tutte le transazioni USDT nei portafogli russi potrebbero ora essere a rischio.

Sebbene l’utilizzo delle stablecoin rimanga illimitato all’interno del regime giuridico sperimentale russo, Kabaloev ritiene che gli eventi recenti abbiano chiarito la necessità per il paese di alternative nazionali.

“Il recente blocco ci fa pensare che dobbiamo considerare la creazione di strumenti interni simili a USDT, possibilmente ancorati ad altre valute”, ha dichiarato, secondo quanto riportato.

Utilizzo delle criptovalute nel commercio globale

Copy link to section

I legislatori russi hanno spinto per trovare modi per integrare le criptovalute nel commercio globale come mezzo per aggirare le sanzioni occidentali. L’anno scorso, il parlamento russo ha approvato in prima lettura due progetti di legge relativi alle criptovalute, tra cui uno che consentirebbe l’utilizzo di asset digitali nel commercio internazionale.

Da allora, alcune aziende russe si sono rivolte agli asset digitali per mantenere fluido il commercio. Secondo precedenti rapporti, le compagnie petrolifere russe hanno utilizzato Bitcoin, Ethereum e stablecoin come USDT per facilitare i pagamenti con acquirenti in Cina e India.

Sebbene queste transazioni basate su criptovalute rappresentino ancora una piccola parte del volume complessivo, all’epoca si stimava che ammontassero a decine di milioni di dollari al mese, secondo quanto riferito da fonti.

Un altro rapporto della società di investimento VanEck affermava che la Russia, insieme alla Cina, aveva iniziato a utilizzare Bitcoin per regolare alcune transazioni energetiche.

Con le criptovalute che già svolgono un ruolo crescente nel commercio, anche i funzionari russi hanno iniziato ad aprirsi all’idea di una riserva nazionale di criptovalute, analogamente alle recenti iniziative negli Stati Uniti.

A marzo, Evgeny Masharov, membro della Camera Civica , ha proposto la creazione di un fondo di riserva gestito dallo Stato utilizzando le attività digitali confiscate attraverso procedimenti penali, ritenendo che ciò potrebbe contribuire a rafforzare la stabilità finanziaria della Russia e a ridurre la dipendenza dalle riserve detenute all’estero.

Lancio della CBDC rimandato

Copy link to section

In questo contesto, la Russia ha ritardato il lancio della sua valuta digitale della banca centrale, su cui si lavora da tempo. Originariamente prevista per un’adozione di massa entro la metà del 2024, il rublo digitale dovrebbe ora essere lanciato non prima del 2026.

Secondo quanto riportato dai media locali, il ritardo è dovuto a ostacoli tecnici, con molte banche che faticano a migrare dai sistemi software stranieri, in particolare dalle soluzioni statunitensi come Oracle.

Questi sistemi di database sono fondamentali per elaborare in modo sicuro grandi volumi di transazioni, e il passaggio ad alternative nazionali a causa delle sanzioni attuali si è rivelato problematico per le banche russe, rendendo difficile supportare pienamente il lancio del rublo digitale.