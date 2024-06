Mizuho zegt Robinhood-aandelen te kopen omdat de winst in het eerste kwartaal ‘zo goed als goud’ was

Robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD) heeft de afgelopen drie maanden maar liefst 70% gewonnen, maar een Mizuho-analist is ervan overtuigd dat het de rally de komende maanden verder kan uitbreiden.

Dit is waarom Robinhood-aandelen de moeite waard zijn om te kopen

Dan Dolev herhaalde vanochtend zijn ‘koop’-advies op $HOOD nadat het financiële dienstverlener kwartaalcijfers rapporteerde die ‘zo goed als goud’ waren.

Robinhood, zo vertelde de analist donderdag in een interview aan CNBC, draait kennelijk “op alle cilinders”, aangezien het eerste kwartaal werd afgesloten met in totaal 23,9 miljoen gefinancierde klanten – zo’n 810.000 meer dan vorig jaar.

Met een toename van 65% in de activa in bewaring en een omzetstijging van 40% op jaarbasis, “hadden we ons geen beter eerste kwartaal kunnen wensen”, voegde hij eraan toe.

Merk op dat het Robinhood-aandeel 10% is gedaald ten opzichte van het YTD-hoogtepunt op het moment van schrijven.

Wat zou $HOOD nog meer kunnen helpen verder omhoog te gaan?

Dan Dolev is ervan overtuigd dat de recente winsten in $HOOD duurzaam zijn, aangezien het nu marktaandeel wint van onder meer Charles Schwab. Over de “ Squawk Box ” van CNBC zei hij vandaag:

Mensen verplaatsen hun pensioenvermogen naar Robinhood. Het wordt meer dan alleen een handelsplatform voor meme-aandelen. Dat is de toekomst van $HOOD. Ik stapel het heel hoog op mijn lijstje.

De Mizuho-analist ziet een stijging in Robinhood-aandelen naar $21, ook al heeft het op de Nasdaq genoteerde bedrijf onlangs een “ Wells Notice ” ontvangen van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

Hij verwacht dat $HOOD hiervan zal profiteren naarmate het financiële technologiebedrijf blijft uitbreiden in Europa en uiteindelijk ook zijn plannen om Azië te penetreren zal verwezenlijken.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.