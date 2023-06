USD/CNY: Renminbi słabnie przed kluczowymi wiadomościami z Chin i USA

Krach renminbi trwał w tym tygodniu przed kluczowymi wydarzeniami gospodarczymi w Stanach Zjednoczonych i Chinach. USD/CNY wzrósł we wtorek do najwyższego poziomu 7,15, najwyższego poziomu od listopada ubiegłego roku. Jego blisko spokrewniona para USD/CNH podskoczyła do 7,1698. W sumie chiński juan spadł w tym roku o prawie 4%.

Inflacja w USA, decyzja Fed, dane z Chin

Renminbi znajdował się w silnym trendzie spadkowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ nadzieje na szybkie ożywienie Chin słabły. Najnowsze dane pokazały, że najważniejsze gałęzie gospodarki, takie jak nieruchomości i produkcja, borykają się z trudnościami. W tym artykule zauważyłem , że chiński eksport i import się cofnęły.

W związku z tym inwestorzy skupią się na nadchodzących danych ekonomicznych z Chin. W czwartek agencja statystyczna opublikuje najnowsze dane dotyczące produkcji przemysłowej, inwestycji w środki trwałe i sprzedaży detalicznej. Ekonomiści uważają, że liczby te pokażą, że wzrost gospodarczy w kraju pogorszył się w maju.

Słaby chiński juan nie jest całkowicie zły dla gospodarki kraju. Będąc największym eksporterem na świecie, słabszy renminbi ułatwia jego firmom prowadzenie interesów. W przeszłości Chiny były oskarżane o celową dewaluację swojej waluty.

Największe wiadomości z rynku forex we wtorek poznamy kolejne dane o inflacji konsumenckiej w USA. Ekonomiści ankietowani przez Reuters przewidują, że inflacja w kraju nieznacznie spadła w maju, do czego przyczynił się silny dolar i spadające ceny ropy.

Liczby te są godne uwagi, ponieważ pojawią się na kilka godzin przed rozpoczęciem dwudniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej w sprawie polityki pieniężnej. Analitycy uważają, że na tym spotkaniu komisja podejmie decyzję o pozostawieniu stóp procentowych i polityki zacieśniania ilościowego (QT) bez zmian.

Jastrzębi Fed prawdopodobnie popchnie parę USD do CNY w górę. Z drugiej strony, jeśli Fed zapewni relatywnie gołębie stopy procentowe, zepchnie parę znacznie niżej.

Analiza techniczna USD/CNY

Wykres USD/CNY od TradingView

Renminbi od kilku miesięcy znajduje się w trendzie spadkowym. Na powyższym wykresie widzimy, że parze USD/CNY udało się odwrócić kluczowy opór na 7,0239 do poziomu wsparcia z maja 2022 r. Trend wzrostowy pary jest wspierany przez 50-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA), gdy się zbliża poziom zniesienia 78,6%.

Dlatego ścieżka najmniejszego oporu dla chińskiego juana jest niższa, a kolejnym poziomem do obserwowania jest 7,20, poziom zniesienia 78,2%. Początkowe wsparcie dla pary wynosi 7,1.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI