Dlaczego Bitcoin spadł?

Przez miesiące handlowcy Bitcoinami lamentowali nad tym, jak aktywo znane z gwałtownej zmienności nagle zmieniło się w quasi-stabilną monetę, notowaną na poziomie 29 000/30 000 dolarów i nie chcącą się ruszyć.

W ciągu ostatnich kilku tygodni spełnili swoje życzenie, choć być może nie zmierzało ono w kierunku, jakiego niektórzy oczekiwali. Dwa tygodnie temu Bitcoin odnotował największy dzienny spadek od dziewięciu miesięcy, kiedy upadek FTX spowodował, że rynek wpadł w szał. W piątek tego tygodnia spadek o 7% stanowił największy ruch w którąkolwiek stronę od marcowego regionalnego kryzysu bankowego. Ale dlaczego?

Makro obawia się, że Bitcoin spadnie

Do napadu złości Bitcoina mogło przyczynić się kilka czynników, ale jak zawsze makro było w centrum burzy.

Rentowności wzrosły na całym rynku, co zwykle szkodzi ryzykownym aktywom, takim jak Bitcoin. Rentowność długoterminowego długu publicznego Stanów Zjednoczonych zbliżyła się do najwyższego poziomu od 2007 r., 10-letnie obligacje brytyjskie wzrosły do najwyższej rentowności od 2008 r., a 10-letnie obligacje niemieckie osiągnęły najwyższą rentowność od 2011 r.

Wyprzedaż obligacji nastąpiła w wyniku zwiększonego nastawienia na bardziej jastrzębią politykę stóp procentowych, niż wcześniej oczekiwano. To z kolei było wynikiem zagadki „dobra wiadomość to zła wiadomość”. Krótko mówiąc, gospodarka okazała się zaskakująco odporna, co powinno być pozytywne, ale w świecie, w którym inflacja pozostaje zgubnym problemem, oznacza to, że banki centralne mogą być zmuszone do utrzymania wyższych stóp procentowych przez dłuższy czas – lub nawet wprowadzenia kolejnych podwyżek.

W zeszłym tygodniu w protokole Rezerwy Federalnej wyrażono tę obawę:

(Widzimy) istotne ryzyko wzrostu inflacji, co może wymagać dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej

Ostrzegaliśmy przed tym strachem, zastanawiając się, czy rynek – kryptowalutowy lub inny – wyprzedził sam siebie w obliczu pewnych niedźwiedzich sygnałów, w tym głęboko odwróconej krzywej dochodowości, niestabilnej inflacji bazowej, rekordowo niskiego poziomu bezrobocia i presji na wzrost płac, a wszystko to w obliczu gwałtownego wzrostu w wycenach już w tym roku.

Rynek obligacji ostatecznie zareagował na te obawy, przyjmując bardziej jastrzębie stanowisko, co spowodowało spadek ryzykownych aktywów w całej sferze finansowej. Bitcoin znalazł się w krzyżowym ogniu.

Rzeczywiście, podczas gdy haniebne załamania w kryptografii w wyniku lekkomyślnego zarządzania ryzykiem i nadmiernej dźwigni finansowej niewątpliwie znacznie osłabiły aktywa, rzeczywistość z ostatnich osiemnastu miesięcy jest taka, że jest to aktywo wysokiego ryzyka, które zostało wyciągnięte spod niego dywanik gdy świat przeszedł na restrykcyjną politykę pieniężną.

Na tym wykresie nakreśliliśmy cenę Bitcoina w stosunku do rentowności 2-letnich obligacji skarbowych, wracając do najwyższego poziomu w historii Bitcoina w listopadzie 2021 r. Zależność jest jasna (należy pamiętać, że rentowność jest wykreślona na odwróconej osi).

Inne czynniki

Jak już wspomniano, makro było niewątpliwie największym czynnikiem powodującym spadek. Były jednak inne czynniki, które mogły wzmocnić ten ruch. Jak zawsze w przypadku Bitcoina, trudno to stwierdzić, ale istniało kilka renomowanych teorii.

Pierwsza jest oczywista i nie dotyczy tylko niedawnego spadku. Płynność jest niezwykle niewielka i oznacza, że powrót do zmienności był zawsze przewidywany. Głębokość zamówień na giełdach jest bardzo płytka, podczas gdy wolumeny pozostają w tyle, przez co ruchy są podatne na wzmocnienie, ponieważ do zmiany cen potrzeba mniej kapitału.

Jednakże w związku z niedawną jesienią miały miejsce pewne wydarzenia, które mogły wystraszyć rynek bardziej niż to, co by się wydarzyło w przeciwnym razie. Pierwszym był raport, że SpaceX Elona Muska mogło sprzedać cały swój Bitcoin. The Wall Street Journal podał, że SpaceX obniżyło wartość swojego Bitcoina o 373 miliony dolarów, powołując się na wewnętrzne dokumenty finansowe, chociaż SpaceX jest firmą prywatną i nie jest jasne, czy firma nadal zachowuje część Bitcoina, czy też sprzedała całość.

SpaceX spisał wartość posiadanych bitcoinów łącznie o 373 miliony dolarów w zeszłym roku i w 2021 roku i sprzedał kryptowalutę dziennik “Wall Street

Jednakże, jak stale widzimy, wydaje się, że jeśli w ogóle miało to jakikolwiek wpływ, to jedynie lekkie zachęcenie sprzedawców, którzy już sprzedawali – w porównaniu z wcześniejszymi zmianami makro, jest to zaledwie kropla w morzu.

Drugi czynnik wydaje się w porównaniu z nim równie nieistotny, ale wiadomość, że chińska firma Evergrande składa wniosek o upadłość, jest nieco bardziej złożona. Evergrande, niegdyś największy pożyczkodawca w Chinach, od dawna budzi obawy wokół wiodącego na rynku stablecoina, Tethera.

Wynika to z długotrwałych kontrowersji wokół rezerw Tethera. Raport z 2021 r. ujawnił, że prawie 50% zabezpieczenia Tether miało formę weksli komercyjnych i niezabezpieczonych weksli wyemitowanych przez korporacje. Kiedy Evergrande znalazło się pod presją, wywołało to obawy na rynku, że Tether może zostać złapany w postaci posiadanych przez niego papierów komercyjnych.

Firma zaprzeczyła jednak jakiemukolwiek bezpośredniemu zaangażowaniu w dług Evergrande, chociaż dokładne szczegóły dotyczące udziałów Tethera nie zostały opublikowane. Obawiano się, że Tether będzie posiadał papiery komercyjne znajdujące się w posiadaniu innych chińskich instytucji i w związku z tym będzie narażony na szerszą sytuację gospodarczą w Chinach, a co za tym idzie, skutki kłopotów Evergrande.

Ostatecznie jednak ten strach nie jest już tak wyraźny, jak wcześniej. Tether ogłosił, że w październiku ubiegłego roku całkowicie wyeliminował ze swoich rezerw papiery komercyjne. Ponownie, chociaż historia zyskała popularność w kręgach kryptograficznych, jest mało prawdopodobne, aby poruszyła igłę.

Co następne?

Ostatecznie była to rekalibracja wokół oczekiwań co do przyszłej ścieżki stóp procentowych, co wyraźnie widać po ruchach na rynku obligacji. Gospodarka pozostaje w wyjątkowym stanie – zaostrzona polityka pieniężna, spadająca, ale wciąż podwyższona inflacja, a jednocześnie bezrobocie bliskie najniższego poziomu od 50 lat.

Ostatecznie Bitcoin jest tylko atutem w tej większej grze, podatnej na kaprysy szerszej gospodarki. Kiedy dodamy do tego niewielką płynność i wolumeny w ostatnim czasie oraz historyczną skłonność do zmienności, wydarzenia takie jak nagły spadek z zeszłego tygodnia nie są szokiem.

Niezwykłą rzeczą w tym roku jest to, że wzrost kursu Bitcoina był powolny i stały, a nie usiany skokami i spadkami, jak to zwykle ma miejsce. Zmienność była niewiarygodnie niska, ale ostatni tydzień pokazał, że Bitcoin i obecny bardzo nietypowy klimat makro nadal mają zdolność do szybkich zmian.

