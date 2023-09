Co dalej z lirą turecką? Zwrot w polityce sygnalizuje nową erę

W maju przygotowaliśmy artykuł na temat liry tureckiej w następstwie reelekcji Recepa Tayyipa Erdoğana, kiedy kontrowersyjny prezydent zdobył 52% głosów w pierwszej w historii Turcji drugiej turze wyborów prezydenckich.

Waluta kraju spadła do najniższego poziomu w historii, a na zakup jednego dolara potrzeba 20 lir tureckich. Jeszcze dwa lata wcześniej wystarczyłoby 8 lirów.

Przed ostatnią decyzją banku centralnego dotyczącą stóp procentowych podjętą dwa tygodnie temu kurs wymiany spadł do 27:1, co oznacza dewaluację o 70% w ciągu dwóch lat.

Powodów wyniszczającej dewaluacji liry tureckiej jest wiele, ale jednego czynnika nie można przecenić: polityki pieniężnej. Ponieważ reszta świata podniosła stopy procentowe, aby powstrzymać inflację, Erdoğan nie zgodził się na to.

Wielokrotnie krytykując „lobby stóp procentowych”, określił wyższe koszty finansowania zewnętrznego mianem „matki i ojca wszelkiego zła”. W trakcie kampanii reelekcyjnej stanowczo podkreślał, że jego stanowisko wobec polityki stóp procentowych nie ulegnie zmianie.

„Proszę śledzić mnie po wyborach, a zobaczycie, że inflacja będzie spadać wraz ze stopami procentowymi” – Erdoğan powiedział CNN przed majowymi wyborami. Nalegając dalej, czy oznacza to brak zmian w polityce gospodarczej, odpowiedział jednoznacznie: „Tak. Absolutnie.”

Aby pokazać, jak sprzeczna była ta polityka, przydatne będzie porównanie z USA na kolejnym wykresie, datowanym na te komentarze z maja 2023 r. Chociaż Stany Zjednoczone należały do bardziej agresywnych w kwestii stóp procentowych, fakt, że Turcja obniżała stopy w Rok 2022 powie Ci wszystko, co musisz wiedzieć.

Erdoğan przyznaje, że konieczny jest zwrot

Kilka miesięcy później Erdoğan w końcu przyznał, że zmiana polityki jest nieunikniona pomimo krucjaty przeciwko wysokim stopom procentowym przez większą część swojej kariery politycznej.

„Przy pomocy restrykcyjnej polityki pieniężnej sprowadzimy inflację z powrotem do jednocyfrowego poziomu” – powiedział na konferencji prasowej w Ankarze. „Będziemy utrzymywać dyscyplinę fiskalną, którą postrzegamy jako podstawę zaufania i stabilności naszej gospodarki”.

Następnie bank centralny podniósł stopy do 25%, zaskakując rynek, który spodziewał się podwyżki do 20%. Jest to następstwem poprzednich podwyżek w czerwcu i lipcu, które przed ostatnim ogłoszeniem sprowadziły stopę do 17,5%.

W Turcji szaleje inflacja

Posunięcie to w pewnym stopniu uspokoi legiony ekonomistów, którzy potępiali podejście fiskalne i monetarne Erdoğana.

Inflacja w Turcji wzrosła w IV kwartale ubiegłego roku powyżej 85%. Chociaż jest to szokująca liczba, jeszcze większy niepokój może budzić fakt, że trajektoria ponownie rośnie. Wraz z rozpoczęciem lata wskaźnik spadł poniżej 40%, jednak najnowsze dane wskazują, że wynosi on 59%. Erdoğan przyznał, że prawdopodobnie osiągnie 65% przed końcem roku.

Rząd Erdoğana podniósł także płace sektora publicznego i rozdał darmowy gaz na początku tego roku, gdy prowadził kampanię na rzecz reelekcji, co jeszcze bardziej podważa zaufanie zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej co do stabilności tureckiej gospodarki.

O początkach rzekomego nowego reżimu monetarnego w Turcji pisaliśmy w czerwcu, kiedy świeżo mianowany minister finansów Mehmet Şimşek obiecał, że Turcja powróci do „racjonalnej” polityki.

„Przejrzystość, spójność, przewidywalność i zgodność z normami międzynarodowymi będą naszymi podstawowymi zasadami w osiąganiu celu, jakim jest podniesienie dobrobytu społecznego” – powiedział, obejmując formalnie funkcję ministra finansów.

Turcja nie ma innego wyboru, jak tylko powrócić do racjonalnych podstaw. Priorytetem będziemy traktować stabilność makrofinansową. Minister finansów Mehmet Şimşek

Jednak kontrola Erdoğana nad bankiem centralnym i polityką podejmowania decyzji jest owiana złą sławą i istniały liczne wątpliwości, czy reżim ulegnie znaczącym zmianom, a zdziwienie wzmogło się po wyzywających komentarzach Erdoğana, że nie zostanie wprowadzona rygorystyczna polityka pieniężna.

Ale w końcu prezydent dokonał zwrotu. Rynki zareagowały szybko, a lira umocniła się o 5%. Pozostaje walutą zdziesiątkowaną, a droga przed nią jest wyboista. Przynajmniej wydaje się, że zamierza się to naprawić, nawet jeśli dotychczasowe szkody były poważne.

