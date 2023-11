Indeks Hang Seng zyskuje na wartości, gdy w Hongkongu i Chinach pojawia się coraz większe ryzyko

W tym tygodniu rekordowe słabe wyniki indeksu Hang Seng były kontynuowane w związku z utrzymującymi się obawami o chińską gospodarkę. Indeks spadał przez cztery dni z rzędu i obecnie zbliża się do najniższego poziomu w 2023 r. Od najwyższego poziomu w tym roku spadł o ponad 24%.

Ryzyko chińskie pozostaje

Indeks Hang Seng był w tym roku jednym z najgorzej zachowujących się indeksów światowych. Podczas gdy jego amerykańskie indeksy, takie jak Dow Jones, Nasdaq 100 i S&P 500, odnotowały dwucyfrowy wzrost, spadły o ponad 24% w stosunku do najwyższego poziomu od początku roku.

Słabe wyniki nie są niczym nowym. Po osiągnięciu szczytu na poziomie 31 167 dolarów w lutym 2021 r. indeks spadł o ponad 53% do najniższego poziomu 14 655 dolarów w grudniu 2022 r. Ta akcja cenowa miała miejsce w czasie, gdy gospodarki Chin i Hongkongu przechodziły okres zamieszania.

Inwestorzy mają do czynienia z dwoma głównymi wyzwaniami. Po pierwsze, branża nieruchomości w Chinach upada. Firmy takie jak Evergrande i Country Garden, których łączne zobowiązania przekraczają 500 miliardów dolarów, są podłączone do aparatury podtrzymującej życie.

Drugim dużym ryzykiem są utrzymujące się napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Napięcia te doprowadziły do znacznej nieufności wśród polityków, liderów biznesu i inwestorów. W rezultacie najnowsze dane pokazują, że całkowite bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) z USA do Chin prawie się wyczerpały.

Istnieją inne zagrożenia. W środę dane gospodarcze z Chin ujawniły, że w październiku gospodarka weszła w fazę deflacji wraz ze spadkiem wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich (CPI). Deflacja jest zwykle oznaką dobrej kondycji gospodarki.

Rezerwa Federalna nadal jastrzębia

Tymczasem Rezerwa Federalna nie wykluczyła dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej w nadchodzących miesiącach. W czwartkowym komunikacie Jerome Powell zauważył, że bank może nadal podnosić stopy procentowe, jeśli stopy procentowe utrzymają się powyżej 2%. To wyjaśnia, dlaczego indeks Hang Seng spadł w piątek.

Większość spółek wchodzących w skład indeksu Hang Seng odnotowała w tym roku poważny krach. Cena akcji Country Garden spadła w tym roku o ponad 63%. Inne spółki osiągające najgorsze wyniki to między innymi Li Ning, JD, Zhongsheng Group, Longfor Properties, JD Health i Xinyi Solar. Akcje wszystkich tych spółek spadły w tym roku o ponad 50%.

Z drugiej strony w indeksie Hang Seng znalazło się kilka czołowych spółek. NetEase, wiodąca firma z branży gier, odnotowała w tym roku wzrost o ponad 53%. Ceny akcji Xiaomi i Lenovo poszybowały w tym roku o ponad 48% i 40%. Inne firmy, takie jak PetroChina, SMIC, CNOOK i Byd, odnotowały w tym roku wzrost o ponad 30%.

Patrząc w przyszłość, jeśli chińska gospodarka będzie nadal borykać się z trudnościami, w nadchodzących miesiącach Hongkong stanie przed wieloma wyzwaniami. Do najbardziej godnych uwagi członków Hang Seng, na które warto zwrócić uwagę, zaliczają się Alibaba, która jest w trakcie podziału, HSBC i Baidu. Baidu stało się także wiodącym graczem w przestrzeni AI.

Prognoza indeksu Hang Seng

Wykres HSI autorstwa TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że indeks HSI od kilku miesięcy znajduje się w silnym trendzie spadkowym. Po drodze indeks utworzył kanał malejący, który jest pokazany na czerwono. Obecnie przesunął się poniżej punktu neutralnego tego kanału.

Po drodze indeks Hang Seng przesunął się poniżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA). Indeks siły względnej (RSI) przesunął się poniżej punktu neutralnego. Ponadto średni wskaźnik kierunkowy (ADX) osiągnął najniższy poziom od sierpnia tego roku.

W związku z tym perspektywy dla indeksu są niedźwiedzie, a kolejnym kluczowym wsparciem będzie poziom 16 000 H$. Cena ta jest o około 7,10% od obecnego poziomu.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.