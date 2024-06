S&P Global ogłosiła niedawno, że indeksy S&P i Dow Jones dokonają ponownej oceny obecnych wag, wraz z uwzględnionymi spółkami, na S&P 500 w przyszłym miesiącu.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Legendarny kamień milowy

Copy link to section

Słynny indeks, znany z goszczenia 500 najbardziej wpływowych i największych firm pod względem kapitalizacji rynkowej na giełdzie nowojorskiej (choć istnieją też inne wymagania kwalifikacyjne), jest synonimem marek określonego kalibru. Dla wielu oznacza to poczucie legitymizacji i dziedzictwa, którego nie można kupić.

Spółki nieczęsto debiutują na indeksie S&P 500 lub z niego wychodzą – niektóre z nich są obecne w indeksie od ponad 50 lat – dlatego każda nowa nazwa to wielka wiadomość. Plotka głosi, że następną firmą, która może być najnowszym nabytkiem S&P, jest Palantir Technologies.

Jednak Palantir Technologies istnieje od 2003 roku, a jego kapitalizacja rynkowa od lat przekracza 30 miliardów dolarów. Więc co się nagle zmieniło?

Nowa era dla Palantira

Copy link to section

Palantir został po raz pierwszy wskazany do włączenia do S&P po opublikowaniu wyników finansowych za IV kwartał 2023 r. w zeszłym sezonie wyników.

Dzieje się tak dlatego, że włączenie do S&P to coś więcej niż tylko kapitalizacja rynkowa. Jak zauważa sama S&P, spółki muszą mieć „historię dodatnich zysków i muszą spełniać określone progi płynności i wielkości”.

W swoich wynikach finansowych za czwarty kwartał 2023 r. Palantir odnotował imponujący zestaw zysków – w tym fakt, że spółka wykazywała rentowność przez pierwszy kwartał w historii. Po tym jak 13 lutego firma ogłosiła dodatni dochód według GAAP wynoszący ponad 30 milionów dolarów, ceny akcji Palantir wzrosły o prawie 20%.

Ale jedna jaskółka wiosny nie czyni. Należy zauważyć, że dokument S&P Global, do którego odwoływaliśmy się powyżej, wspomina historię rentowności, a nie jednorazowe zdarzenie.

Nadszedł czas

Copy link to section

Jednak w sytuacji, gdy Palantir opublikuje dziś swoje zyski, wszystko może się zmienić w ciągu kilku godzin. Jeśli firma odnotuje dwa kolejne kwartały rentowności – lub, jeszcze lepiej, wzrost zysków w ujęciu kwartalnym – prawdopodobnie spełnia to kryteria kwalifikujące do włączenia do S&P 500.

Prognozy analityków potwierdzają, że w przypadku wyników I kwartału bardzo prawdopodobna jest większa rentowność. W rzeczywistości megabank Citigroup właśnie dzisiaj znacznie podniósł cenę docelową dla Palantir Technologies, z 20 do 23 dolarów, przed wynikami.

Do tego dochodzi fakt, że cena akcji Palantiru wzrosła dzisiaj jak dotąd o ponad 6%, co wskazuje na wyraźną tendencję wzrostową, mimo że rynki w USA są otwarte dopiero od kilku godzin.

A ponieważ Palantir jest zasobem technologii sztucznej inteligencji, od tego momentu niebo może być granicą. Gang S&P może już szukać wymówek, aby dodać do portfela aktualne akcje.

Co stanie się z ceną akcji Palantira, jeśli wejdzie ona do indeksu S&P 500?

Copy link to section

S&P Global zauważa, że akcje dodane do indeksu S&P 500 zwykle radzą sobie bardzo dobrze po zostaniu członkami, a ceny akcji gwałtownie rosną na tę wiadomość.

Historycznie rzecz biorąc, cena akcji tej nowej spółki będzie w imponujący sposób przewyższała sam indeks S&P 500 w okresie od „daty ogłoszenia” (debiutowania w indeksie) do daty wejścia w życie. Następnie zwykle następuje krótka korekta.

Między innymi dlatego, że fundusze śledzące indeks (a jest ich sporo) muszą posiadać udziały we wszystkich spółkach z S&P, co oznacza, że fala prestiżowych funduszy będzie kupować akcje Palantir, gdy tylko spółka listy.

Od tego momentu nastroje na rynku prawdopodobnie wyniosą go na nowy poziom. Ale to wszystko jest w tym momencie domysłem. Przynajmniej do dzisiejszych zarobków Palantira.

Palantir Technologies opublikuje dziś wyniki za pierwszy kwartał po zamknięciu rynków w USA, a o godzinie 17:00 czasu wschodniego odbędzie się transmisja internetowa poświęcona omówieniu wyników.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.