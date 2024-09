Status de reserva de valor do Bitcoin questionado enquanto analistas compartilham opiniões divergentes

O status do Bitcoin como reserva de valor está sendo “dizimado”, de acordo com Kathleen Breitman, cofundadora da blockchain Tezos.

Os comentários de Breitman ocorreram no momento em que o mercado criptográfico mais amplo respondia aos temores crescentes de uma recessão econômica catapultada pela quebra do mercado de ações do Japão.

Durante sua aparição no programa ‘Squawk Box’ da CNBC em 5 de agosto, Breitman rotulou o Bitcoin como “dinheiro falso da Internet”, que é amplamente considerado um ativo especulativo.

Segundo ela, sempre que os traders “têm a sensação de algo que parece uma recessão”, a sua primeira reação é vender ativos deste tipo.

É por isso que Breittmant diz que não “aderiu” à narrativa da reserva de valor. Em vez disso, ela acredita que a utilidade do Bitcoin crescerá como um ativo essencial e um novo meio de troca de valor.

O ouro, muitas vezes comparado ao Bitcoin, permaneceu relativamente estável e até ultrapassou a marca de US$ 2.500 pela primeira vez.

Vários fatores estão em jogo

O Bitcoin caiu momentaneamente abaixo de US$ 50.000, à medida que a taxa de desemprego nos EUA subiu mais de 4,3%, de acordo com os dados divulgados em 2 de agosto. A situação agravou-se ainda mais quando o Japão aumentou inesperadamente as taxas de juros, impactando diretamente as estratégias de carry trade nos mercados dos EUA.

Carry trading é uma estratégia comum entre traders de Forex e gestores de fundos. Envolve tomar empréstimos em moedas com juros baixos, como o iene japonês, e trocá-los por moedas com juros altos, como o dólar americano. Como resultado, os comerciantes podem lucrar com a diferença nas taxas de juro entre duas moedas.

As moedas com juros elevados são então investidas em ações e títulos.

No entanto, com o Banco do Japão a aumentar as suas taxas de juro, os comerciantes que tinham contraído empréstimos em ienes começaram a fechar as suas posições devido aos custos de empréstimo mais elevados agora em jogo. O efeito foi sentido pelo índice de ações Nikkei 225, que despencou perto de 14%, à medida que os investidores começaram a descarregar as suas posições para pagar as dívidas.

Outros fatores que adicionaram pressão descendente sobre o Bitcoin e o mercado criptográfico mais amplo foram as crescentes tensões políticas no Oriente Médio entre o Irã e Israel. Enquanto isso, as liquidações massivas do criador de mercado Jump Crypto na semana passada também não ajudaram no caso do Bitcoin.

O valor total do mercado de criptomoedas caiu para US$ 1,81 trilhão, registrando uma queda de mais de 15% em 24 horas. Os traders de derivados sofreram um enorme impacto, registando mais de 1,2 mil milhões de dólares em liquidações durante o mesmo período.

Prevalecem opiniões variadas

Os analistas de criptomoeda expressaram opiniões divergentes sobre a direção do Bitcoin em relação à sua posição atual.

De acordo com o analista de criptografia Rekt Capital, espera-se que o Bitcoin sofra uma nova desaceleração. Ele citou dados históricos, apontando que o Bitcoin estava se aproximando de um ponto de ruptura pós-halving, que normalmente é observado 150-160 dias após o halving.

Até lá, o analista vê “espaço” para “desvios descendentes” adicionais no curto prazo.

O analista de criptografia Moon destacou a marca de US$ 51.000 como um ponto crucial para ficar de olho. Se o Bitcoin não conseguir se manter acima desta região de suporte, ele espera uma recuperação descendente em direção à marca de US$ 45.000.

No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin havia se recuperado para US$ 54.687, mas caiu 7,8% nas últimas 24 horas. O nível de apoio psicológico de US$ 50.000 parece se manter forte.

Em meio a esse cenário, o analista de criptografia Satoshi Flipper disse que o Bitcoin iniciou uma recuperação em “formato de V”, que é um padrão que se forma quando um ativo se recupera rapidamente após uma grande desaceleração.

O analista apontou anteriormente um padrão de bandeira de alta no gráfico do BTC que, segundo ele, vinha se formando há sete meses. As bandeiras de alta são formadas durante períodos de consolidação e normalmente são seguidas por um rompimento.

O analista de criptografia Elija também detectou um padrão semelhante no gráfico mensal do Bitcoin, especulando que a principal criptografia testemunhará uma “bomba de ruptura”.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.